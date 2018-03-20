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сегодня, 16:26 1

МЧС предупреждает: выезжать на весенний лед очень опасно

МЧС предупреждает: выезжать на весенний лед очень опасно
Фото: МЧС России по Амурской области

За зиму в Амурской области произошли два случая провала автомобилей под лед. При этом, по информации главного управления МЧС России по Амурской области, погибли три человека. С наступлением весны лед становится еще более опасным.

Во всех случаях машины передвигались по льду в несанкционированных местах. 6 декабря 2017 года в Бурейском районе автомобиль «Нива», в котором находились пять человек, выехал на тонкий лед реки Буреи. Машина утонула. Водителю и одному из пассажиров удалось спаслись. Три человека погибли.

13 января 2018 года на притоке Селемджинской, в четырех километрах севернее села Новокиевский Увал Мазановского района, колесами под лед провалился КамАЗ. В кабине были двое – водитель и пассажир. Они не пострадали. Чтобы извлечь автомобиль, потребовалось несколько часов.

В прошлые годы машины уходили под лед на Зейском водохранилище, в районе поселков Верхнезейский, Хвойный, Береговой, а также на Бурейском водохранилище, по устьям рек Дикельдуль, Мульмуган, Джуваскит. Тонули автомобили и на несанкционированных переправах между селами Белогорье – Березовка, в районе железнодорожного моста на реке Зее под Благовещенском.

На днях во время проведения рейда сотрудники ДПС остановили машину, водитель которой собрался выехать на лед Зеи. Как оказалось, водитель ехал из Березовки в областной центр. Инспекторы ГИМС МЧС России и сотрудники ГИБДД провели профилактическую беседу с автовладельцем, дали ему листовку с предупреждениями о необходимости соблюдать правила безопасности.

Инспекторы государственной инспекции по маломерным судам ежедневно ведут профилактическую работу среди населения. Людям объясняют, что выезд на лед сопряжен с риском для жизни. В своей работе госинспекторы ГИМС взаимодействуют с ГИБДД, административными комиссиями муниципальных районов и другими организациями, обеспечивающими контроль на водных объектах.

Весной лед особенно коварен. Главное управление МЧС России по Амурской области напоминает всем о необходимости соблюдения основных правил при передвижении по ледовым переправам и об опасности движения на транспортных средствах через несанкционированные ледовые переправы.

«Выезжать на лед нужно медленно и плавно. Перед выездом на лед необходимо отстегнуть ремни безопасности. На ледовой переправе запрещено допускать остановки, рывки, развороты, обгоны автомобилей и заправку их горючим. Нельзя допускать нагрузки, превышающие грузоподъемность льда. А при плохой видимости – если обзор затрудняет туман или пурга – на лед лучше вообще не выезжать», – подчеркивают спасатели.

Сотрудники ГИМС напоминают, что за выезд на лед в неустановленном месте предусмотрен штраф – от 1 000 до 5 000 рублей.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Терапевт

    Терапевт
    1 час назад

    "МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: ВЫЕЗЖАТЬ НА ВЕСЕННИЙ ЛЕД ОЧЕНЬ ОПАСНО"



    Жить опасно, все умирают!!!

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