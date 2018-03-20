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сегодня, 16:30 2

В ситуацию с угольным шлаком в Экимчане вмешалась прокуратура

В ситуацию с угольным шлаком в Экимчане вмешалась прокуратура

Прокуратура Амурской области провела проверку в отношении администрации поселка Экимчан Селемджинского района. Местные власти решили сделать на территории поселка насыпь из угольного шлака, чтобы не образовывалась наледь. Однако ведомство сочло это недопустимым.

О проблемах Экимчана, связанных с угольным шлаком, стало известно в январе. Жители окраины поселка страдали от воды, которая стекала через дамбу, построенную золотопромышленниками. В результате в зимнее время здесь образовалась наледь. Местные власти решили задержать ее образование насыпью из угольного шлака, что вызвало недовольство населения.

Как установила прокуратура, насыпь угольным шлаком сделали потому, что для этих целей не оказалось грунта. Соответствующее решение принял глава Экимчана, сообщает прокуратура Амурской области. Таким образом, налицо ненадлежащее исполнение законодательства администрацией поселка.

12 марта прокурор Селемджинского района внес главе Экимчана представление по факту выявленных нарушений. Сейчас оно находится на рассмотрении. Результаты рассмотрения акта прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений находятся на контроле районной прокуратуры.

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#закон #природа #происшествия

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Комментарии
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  • Терапевт

    Терапевт
    1 час назад

    Бить шлангом резиновым прокурора надо

  • Проходимец

    Проходимец
    1 час назад

    Следующей зимой прокурора Экимчан с лопатой. Он то знает где грунт в январе в Экимчане копать

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