В Приамурье обманутым дольщикам выделят дополнительные 23 миллиона рублей

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На очередном заседании заксобрания области депутаты выделят дополнительно 23 миллиона рублей на поддержку обманутых дольщиков. Средства позволят полностью закрыть списки первых четырех очередей дольщиков, не имеющих жилья, сообщает пресс-служба законодательного органа.

О мерах господдержки обманутых дольщиков говорили на комитете по вопросам экономики и собственности области. Прозвучало, что по итогам совместной работы депутатов, профильных министерств и прокуратуры области ко второму чтению подготовлены поправки в законопроект о мерах по защите прав пострадавших участников долевого строительства многоквартирных домов и о внесении изменений в некоторые законодательные акты области.

Речь идет об основных понятиях, критериях отнесения граждан к пострадавшим участникам долевого строительства, принимаемых мерах защиты дольщиков, гарантиях инвесторам, взявшим обязательства по предоставлению жилья пострадавшим дольщикам.

Представитель минстроя региона сообщил, что в настоящее время в области выявлено шесть проблемных застройщиков, с которыми амурчане заключили 343 договора долевого участия. В 2018 году ожидается ввод в эксплуатацию пяти многоквартирных домов. Компенсационные выплаты в размере 119 миллионов 430 тысяч рублей уже получили 114 человек. Дополнительно будет выделено еще 23 миллиона рублей, что позволит полностью закрыть списки первых четырех очередей дольщиков, не имеющих никакого жилья. Это 161 человек.

Порядок мер господдержки обманутым дольщикам амурское правительство утвердило в октябре 2017 года. На сегодняшний день за помощью обратились 373 человека, из них 339 включены в реестр пострадавших, часть документов еще находятся на проверке. Тем временем срок подачи документов на включение в реестр обманутых дольщиков истек 1 марта, поэтому вскоре должны озвучить окончательные цифры тех, кто пострадал от действий недобросовестных застройщиков.