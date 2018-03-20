Амурчанин незаконно проник в дом знакомой, чтобы подарить ей щенка

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В Магдагачинском районе мужчина обвиняется в незаконном проникновении в чужое жилище. Амурчанин решил сделать подарок знакомой и пришел к ее дому со щенком. Но женщины на месте не оказалось, тогда даритель решил нарушить закон.

Как рассказали в амурском следственном управлении, преступление было совершено 19 января 2018 года. Вечером нетрезвый обвиняемый решил навестить знакомую и подарить ей щенка. Такой подарок он решил сделать, чтобы помириться после ссоры.

Но женщины дома не оказалось – дверь была заперта на замок. Тогда мужчина выдавил лист фанеры, которым была заделана оконная рама и через образовавшийся проем незаконно проник в жилое помещение.

В отношении амурчанина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища). В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору Магдагачинского района для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передаче дела в суд для рассмотрения по существу.