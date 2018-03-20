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сегодня, 16:14 4

Амурчанин незаконно проник в дом знакомой, чтобы подарить ей щенка

Амурчанин незаконно проник в дом знакомой, чтобы подарить ей щенка
Фото: www.i-sonnik.ru

В Магдагачинском районе мужчина обвиняется в незаконном проникновении в чужое жилище. Амурчанин решил сделать подарок знакомой и пришел к ее дому со щенком. Но женщины на месте не оказалось, тогда даритель решил нарушить закон.

Как рассказали в амурском следственном управлении, преступление было совершено 19 января 2018 года. Вечером нетрезвый обвиняемый решил навестить знакомую и подарить ей щенка. Такой подарок он решил сделать, чтобы помириться после ссоры.

Но женщины дома не оказалось – дверь была заперта на замок. Тогда мужчина выдавил лист фанеры, которым была заделана оконная рама и через образовавшийся проем незаконно проник в жилое помещение.

В отношении амурчанина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища). В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору Магдагачинского района для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передаче дела в суд для рассмотрения по существу.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Терапевт

    Терапевт
    1 час назад

    В тюрьму на 15 лет его надо определить...

  • Стечкин

    Стечкин
    1 час назад

    Ч. 1 ст. 139 УК РФ относится к уголовным делам частно-публичного обвинения, следовательно возбудить уголовное дело могли только по заявлению потерпевшей, а про это в статье ни слова не упоминается...

  • Генрих VI

    Генрих VI
    1 час назад

    Лист фанеры вместо стекла?! Представляю этих "Ромео и Джульетту".

  • Терапевт

    Терапевт
    1 час назад

    Генрих VI

    Лист фанеры вместо стекла?! Представляю этих "Ромео и Джульетту".



    Бичва, хорошо что не полиэтиленом... Хотя думаю с полиэтиленом будет теплее)))

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