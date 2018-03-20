Граждане, находящиеся в запасе, пойдут в армию

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Специалистов, находящихся в запасе, призовут на военные сборы. Это коснется тех военных профессий, которые нужны в настоящий момент, для переобучения или повышения квалификации. Учения продлятся не более двух месяцев. Указ о призыве подписал президент РФ.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Призвать в 2018 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в Вооружённых силах Российской Федерации, в органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности», — написано в постановлении.

Подобный документ президент подписывает ежегодно, сообщает RT. В прошлом году его приняли в апреле.

Призыву на сборы подлежат только военнослужащие запаса. Их количество, как правило, не превышает пяти тысяч человек.

«Сборы проводятся для того, чтобы военнослужащие запаса обновили и подтвердили свои навыки в военной специальности: механики-водители танков, наводчики орудий, связисты и прочие. Каждый год на проведение сборов выделяются определённые деньги. Чтобы эти деньги были выделены, издаётся указ президента», — рассказал изданию военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин.

При этом призывают не только тех, кто проходил службу в частях вооружённых сил, но и тех, кто окончил военную кафедру в вузе, а также был освобождён или получил отсрочку до 27 лет. Одного и того же человека не могут обязать проходить сборы чаще одного раза в три года.

Освобождают от обязанности проходить переподготовку женщин, сотрудников органов безопасности, педагогов, студентов вузов (те, кто учится заочно, – только на период сессии и написания дипломной работы), гражданский персонал ВС России, лётно-технический состав и служащих авиационного и железнодорожного транспорта, экипажи флотов, находящиеся в плавании, тех, кто прошёл альтернативную гражданскую службу, находится за границей или имеет трёх и более несовершеннолетних детей.

Также на сборы не могут призвать членов Совета Федерации и высших должностных лиц субъектов РФ или временно исполняющих эти обязанности. При этом на депутатов Госдумы освобождение не распространяется. Например в прошлом году Росгвардия проводила для них однодневный курс боевой подготовки.

О том, что их призвали на военные сборы, запасники узнают из повестки военкомата. «Эти сборы проходят по-разному – часто во время больших оперативных стратегических учений типа "Запад-2017", а вот сейчас будет "Восток-2018". Из тех мест, где проходят учения, и призываются специалисты нужных военных профессий. Они снимают с хранения военную технику, готовят её, выводят на полигон, выполняют задачи, поставленные командиром, а затем возвращают технику обратно, обслуживают её», — отметил эксперт.

В это время запасники получают среднюю зарплату на своих рабочих местах. В то же время Минобороны назначает им денежное содержание в зависимости от того, на какую должность определены призванные и каким воинским званием они обладают. Деньги им начинают выплачивать, начиная со дня зачисления в списки личного состава воинской части и по день их исключения.

Согласно закону «О воинской обязанности и военной службе», за время нахождения на сборах резервист даже может получить звание.

«Гражданам, пребывающим в запасе, могут быть присвоены первые и очередные воинские звания, но не выше воинского звания полковника или капитана 1-го ранга», — говорится в 57-й статье закона.