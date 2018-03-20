В Благовещенске создали карту общедоступных городских туалетов

Фото: teleport2001.ru

Предприниматели Благовещенска создали интернет-ресурс для жителей и гостей города. На нем размещена карта, показывающая расположение общедоступных туалетов в областном центре. Сайт содержит и другую полезную информацию – например, о стоимости посещения туалета.

«Есть группа предпринимателей, в том числе и довольно известных в Благовещенске. Радеем за чистый город, плюс стараемся поддерживать имидж областного центра. И у нас родился такой проект – отметить на карте общественные туалеты, туалеты в каких-то учреждениях, кафе и так далее. Как говорится, в помощь себе и в помощь людям», – рассказал ИА «Амур.инфо» представитель сообщества активных предпринимателей Благовещенска Андрей Коротких, один из авторов проекта.

Карта находится по адресу: tualet28.ru. В полную силу интернет-ресурс заработает 22 марта. Сейчас идет его настройка.

«Разбили город на зоны ответственности и ходили по заведениям, как говорится, ножками, смотрели, что и где находится», – рассказывает Андрей Коротких о том, как собирались данные для создания карты. По его словам, в итоге реализация проекта обошлась практически бесплатно.