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сегодня, 15:52 6

В Благовещенске создали карту общедоступных городских туалетов

В Благовещенске создали карту общедоступных городских туалетов
Фото: teleport2001.ru

Предприниматели Благовещенска создали интернет-ресурс для жителей и гостей города. На нем размещена карта, показывающая расположение общедоступных туалетов в областном центре. Сайт содержит и другую полезную информацию – например, о стоимости посещения туалета.

«Есть группа предпринимателей, в том числе и довольно известных в Благовещенске. Радеем за чистый город, плюс стараемся поддерживать имидж областного центра. И у нас родился такой проект – отметить на карте общественные туалеты, туалеты в каких-то учреждениях, кафе и так далее. Как говорится, в помощь себе и в помощь людям», – рассказал ИА «Амур.инфо» представитель сообщества активных предпринимателей Благовещенска Андрей Коротких, один из авторов проекта.

Карта находится по адресу: tualet28.ru. В полную силу интернет-ресурс заработает 22 марта. Сейчас идет его настройка.

«Разбили город на зоны ответственности и ходили по заведениям, как говорится, ножками, смотрели, что и где находится», – рассказывает Андрей Коротких о том, как собирались данные для создания карты. По его словам, в итоге реализация проекта обошлась практически бесплатно.

Просмотров всего: 1033

#жизнь #интернет

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Комментарии
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  • Кварц

    Кварц
    1 час назад

    Очень полезное дело сделали. Молодцы. У нас если и есть где-то туалет, то настолько стыдливо замаскирован, как будто есть люди, у которых нет естественных физиологических потребностей.

  • Nabivachev

    Nabivachev
    1 час назад

    Зато после Октябрьской на юг к железной дороге - практически нет ничего)

  • Терапевт

    Терапевт
    1 час назад

    карта какопис в работе

  • evgenii-456

    evgenii-456
    1 час назад

    в нормальных городах туалеты есть в каждом крупном магазине-Благовещенск не относится к их числу.

  • Терапевт

    Терапевт
    1 час назад

    evgenii-456

    в нормальных городах туалеты есть в каждом крупном магазине-Благовещенск не относится к их числу.





    Вы о чём? Благовещенск нормальный туалет...

  • evgenii-456

    evgenii-456
    1 час назад

    можно и так. но неприлично так.

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