В Амурской области вымерли 17 населенных пунктов

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В Амурстате подсчитали количество населения в городах, селах, на железнодорожных станциях и переездах. Согласно статистике, на сегодня 17 поселений Приамурья пустуют. Еще почти в 60 официально живет меньше 10 человек.

Больше всего подобных поселений с населением до 10 человек находится в Архаринском районе – 13. К ним относятся села и железнодорожные станции. У нескольких живущих там жителей нет социально значимых объектов: школ, детских садов, почты, фельдшерско-акушерского пункта. Оставшиеся сельчане живут, как правило, подсобным хозяйством. Или не живут вовсе. К примеру, в селах Левый Берег и Петропавловка Черниговского сельсовета официально зарегистрировано по одному человеку, но по факту – ни одного. Как рассказали в сельсовете, статистика и действительность не всегда совпадают.

«В Левом Берегу у нас действительно прописан один житель, но фактически его там нет – он съехал. Та же ситуация в Петропавловке: прописан один, но он там не живет. Получается, люди уехали и не снялись с регистрации, а куда они уехали – такой информации у нас нет. Петропавловка как населенный пункт еще существует, но домов там уже нет. Несколько частных деревянных строений, которые там были, разобрали люди. В Левом Берегу другая ситуация: наш зарегистрированный житель там не живет, но периодически там живут жители поселка Новобурейский, который находится в 27 километрах. Люди используют оставшиеся в селе домики как дачи и приусадебные участки», – объяснила глава Черниговского сельсовета Инна Гах.

Еще семь населенных пунктов с небольшим количеством официально зарегистрированных жителей находятся в Сковородинском районе. По словам главы района Алексея Прохорова, содержать такие полузабытые села и станции не очень выгодно, но и расселить всех жителей разом – финансовой возможности нет. Да и процесс этот небыстрый. К примеру, сейчас упразднить свое село хотят жители Осежино Сковородинского района, там официально живут 11 человек.

«Упразднить по закону можно населенные пункты, в которых меньше 100 человек. Процедура такая: на общем сходе граждане должны принять решение об упразднении населенного пункта. И только тогда принимается решение. Сначала на сессии районного совета, потом это передается в область – должен согласовать губернатор и Законодательное собрание Амурской области. И только после этих всех согласований начинается процедура упразднения. Это же надо всем купить жилье, чтобы переселить людей.

Те села, которые остаются, пусть и небольшие, бросать, конечно, никто не собирается. Были бы деньги, мы были бы рады расселить людей в более комфортные условия: туда, где есть школы, детсады, клубы, магазины, ФАПы. Тем более что такие небольшие населенные пункты создают много проблем для муниципалитетов: их надо опахивать, поддерживать скважины, в которой они воду берут. Там электроэнергия мотает, а вода совершенно бесплатная, везде есть электроэнергия. И приходишь к выводу, что, по сути, было бы лучше потратиться и сейчас их переселить. И эти деньги лет за семь себя бы оправдали. Но единовременно выполнить это невозможно, потому что таких населенных пунктов в области очень много», – подытожил Алексей Прохоров.

Согласно данным Амурстата, небольших сел с населением меньше 10 человек в Приамурье 59. Из них 17 официально пустуют. И те, и другие есть почти в каждом районе области, за исключением Тамбовского, Константиновского, Свободненского и Селемджинского. А в том же Сковородинском районе цифра 0 стоит напротив пяти поселений и железнодорожных станций.

Помимо населения, инициировать упразднение поселения могут органы местного самоуправления, государственной власти области или федеральных органов государственной власти. Попасть под сокращение могут те населенные пункты, в которых нет зарегистрированных жителей и нет недвижимости, находящейся в собственности физических и юридических лиц, сообщили в пресс-службе правительства области.

Много сел Приамурья было сокращено в 2001 году, некоторые из них просто вошли в состав других населенных пунктов. Депутаты прошлого созыва законодательного собрания упраздняли села, попадающие в зону затопления Нижне-Бурейской ГЭС. Последним селом, которое официально перестало существовать на карте Амурской области, стала Новолиствянка Ромненского района. Село было упразднено в 2014 году. Депутаты нынешнего созыва такие решения пока не принимали. Первым, возможно, станет Осежино Сковородинского района. По крайней мере, желание жителей законодателям местные власти уже направили.