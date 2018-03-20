Распитие «Боярышника» привело в Благовещенске к гибели человека

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Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя столицы Приамурья. Мужчина был признан виновным в избиении знакомого, в результате чего тот скончался. Конфликт между мужчинами произошел во время распития «Боярышника».

Трагедия случилась в мае 2017 года. Двое мужчин распивали «Боярышник» в квартире одного из них. Один собутыльник высказался в адрес второго нецензурной бранью, произошла ссора. В результате мужчина, который впоследствии оказался на скамье подсудимых, избил знакомого до смерти. Кроме того, он украл мобильник погибшего.

Преступник заявил, что сожалеет о случившемся и раскаивается в содеянном, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда. Суд, с учетом всех обстоятельств, признал мужчину виновным и приговорил к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, с преступника взыскали более 90 тысяч рублей.