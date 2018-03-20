Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:14 2

Распитие «Боярышника» привело в Благовещенске к гибели человека

Распитие «Боярышника» привело в Благовещенске к гибели человека
Фото: news.tut.by

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя столицы Приамурья. Мужчина был признан виновным в избиении знакомого, в результате чего тот скончался. Конфликт между мужчинами произошел во время распития «Боярышника».

Трагедия случилась в мае 2017 года. Двое мужчин распивали «Боярышник» в квартире одного из них. Один собутыльник высказался в адрес второго нецензурной бранью, произошла ссора. В результате мужчина, который впоследствии оказался на скамье подсудимых, избил знакомого до смерти. Кроме того, он украл мобильник погибшего.

Преступник заявил, что сожалеет о случившемся и раскаивается в содеянном, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда. Суд, с учетом всех обстоятельств, признал мужчину виновным и приговорил к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, с преступника взыскали более 90 тысяч рублей.

Просмотров всего: 879

#закон #криминал #происшествия #суды

распечатать


Происшествия

Около 3 тысяч благовещенцев остались без тепла
Происшествия 5

В Благовещенске полиция просит помочь в розыске мошенника (видео)
Происшествия 2

В ситуацию с угольным шлаком в Экимчане вмешалась прокуратура
Общество 4

Амурчанин незаконно проник в дом знакомой, чтобы подарить ей щенка
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Терапевт

    Терапевт
    2 часа назад

    "Кроме того, с преступника взыскали более 90 тысяч рублей."

    Откуда у него 90 тыр если пьёт боярку?

  • evgenii-456

    evgenii-456
    1 час назад

    к гибели человека боярышник отношения не имеет, заголовок статьи кривой. автор ничего не употребляет подобного если такие глюки мерещатся?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь