Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:54 1

В Свободном построят ФОК и модернизируют Амурский технический колледж

В Свободном построят ФОК и модернизируют Амурский технический колледж
Фото: www.gzt-sv.ru

Минэкономразвития региона прокомментировало заявление вице-премьера и полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева о выделении денег Свободному на соцобъекты. По данным ведомства, в список попали 30 различных объектов социальной инфраструктуры города – от медицинских учреждений до очистных и водопроводных сетей.

В 2018 году планируется начать реализацию 17 мероприятий. «У нас есть потребность в строительстве и реконструкции этих объектов для улучшения уровня жизни в Свободном. Сделать это за счет регионального бюджета – задача неподъемная. Поэтому мы рассчитываем на средства из федерального бюджета», – отметила министр экономического развития Амурской области Светлана Балова.

В сфере образования и спорта в 2018 году проведут капремонт школы № 2 и трех пришкольных территорий, модернизируют Амурский технический колледж под специальности, которые необходимы для региона. Также запланировано строительство пристройки на шесть групп детского сада № 9, физкультурно-оздоровительного комплекса.

Помимо этого, в 2018 году начнется реконструкция нежилого здания под женскую консультацию и капремонт инфекционного и травматологического отделений городской больницы.

В список финансирования из федерального бюджета также попал Дом культуры имени Лазо и объекты коммунальной инфраструктуры города в общей сложности на 568 миллиардов рублей. Как отметила Светлана Балова, большинство объектов закончат строительство и реконструкцию уже к концу этого года.

Ранее за счет федерального финансирования в Амурской области были построены детская клиническая больница, хирургический корпус городской клинической больницы и благовещенская набережная реки Амур. В прошлом году под программу федеральных субсидий попала трасса Благовещенск – Свободный.

Просмотров всего: 337

#Свободный

распечатать


Экономика 1

В 2018 году начнется строительство социальных объектов в Свободном
Культура 1

В Свободном выступили представители «Московского театра поэтов»
Происшествия 1

В Свободном с балкона выпала женщина: пострадавшая скончалась
Происшествия 11

В Свободном пешеходы разминулись с летевшим на них «марком»
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • evgenii-456

    evgenii-456
    42 минуты назад

    Свободный дешевле сжечь.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь