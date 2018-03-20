В Свободном построят ФОК и модернизируют Амурский технический колледж

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В 2018 году планируется начать реализацию 17 мероприятий. «У нас есть потребность в строительстве и реконструкции этих объектов для улучшения уровня жизни в Свободном. Сделать это за счет регионального бюджета – задача неподъемная. Поэтому мы рассчитываем на средства из федерального бюджета», – отметила министр экономического развития Амурской области Светлана Балова.

В сфере образования и спорта в 2018 году проведут капремонт школы № 2 и трех пришкольных территорий, модернизируют Амурский технический колледж под специальности, которые необходимы для региона. Также запланировано строительство пристройки на шесть групп детского сада № 9, физкультурно-оздоровительного комплекса.

Помимо этого, в 2018 году начнется реконструкция нежилого здания под женскую консультацию и капремонт инфекционного и травматологического отделений городской больницы.

В список финансирования из федерального бюджета также попал Дом культуры имени Лазо и объекты коммунальной инфраструктуры города в общей сложности на 568 миллиардов рублей. Как отметила Светлана Балова, большинство объектов закончат строительство и реконструкцию уже к концу этого года.

Ранее за счет федерального финансирования в Амурской области были построены детская клиническая больница, хирургический корпус городской клинической больницы и благовещенская набережная реки Амур. В прошлом году под программу федеральных субсидий попала трасса Благовещенск – Свободный.