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В Приамурье не пустили мясо из неблагополучного по ящуру Забайкалья

В Приамурье не пустили мясо из неблагополучного по ящуру Забайкалья
Фото: meatinfo.ru

В Амурскую область не пустили мясо, которое могло быть небезопасным. Продукция направлялась в Приамурье из Забайкальского края, часть районов которого сейчас является неблагополучными по ящуру.

18 марта сотрудники амурского управления Россельхознадзора и полицейские дежурили на временном посту ДПС на 826-м километре федеральной трассы Чита – Хабаровск. При досмотре транспорта они выявили факты перевозки из Забайкальского края говядины в количестве 6 тонн. При этом на продукцию не было ветеринарных сопроводительных документов.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы. Груз возвращен к месту отгрузки, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Амурской области.

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#происшествия #транспорт

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