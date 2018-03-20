С начала года в Приамурье случилось 234 ДТП, участники которых скрылись

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В Амурской области отмечается рост числа ДТП, участники которых скрылись с места происшествия. С начала 2018 года в Приамурье зафиксировано 234 такие аварии.

Общее количество всех зарегистрированных в регионе с начала года ДТП составило 2 599. Таким образом, доля аварий, участники которых скрылись, составила 9 %. В 2017 году этот показатель не превышал 6 %.

Установить личности скрывшихся водителей сотрудникам ГИБДД удалось в 87 случаях.

Управление ГИБДД по Амурской области сообщает, что из 234 аварий, участники которых скрылись, в 17 пострадали люди.

Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места ДТП, участником которого он являлся, влечет лишение водительских прав на срок от 1 до 1,5 года или административный арест на срок до 15 суток.

«Если же вы стали свидетелем ДТП, один из участников которого скрылся с места происшествия, не будьте равнодушными, проявите гражданскую ответственность, окажите помощь прибывшим сотрудникам полиции, возможно именно вы запомнили обстоятельства и детали, которые позволят по горячим следам установить личность скрывшегося водителя», – пишет ведомство.