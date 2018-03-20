Собаку, которую в Благовещенске нашли примерзшей к земле, привели в порядок

О собаке, которую вызволили спасатели после того, как она примерзла к земле, позаботились благовещенские волонтеры. Животное свозили в клинику и посетили с ним груминг-салон. Сейчас пес преобразился и чувствует себя намного лучше.

Спасенный получил кличку Джаз. Это молодая собака, возрастом примерно полтора года. Сейчас пес отправился на передержку в село Толстовка. Как рассказала ИА «Амур.инфо» волонтер ОЗЖ «Шанс» Татьяна, животному хотят подыскать хороших хозяев.

Как сообщало информагентство, собаке, примерзшей к земле, спасатели пришли на помощь 5 марта.

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