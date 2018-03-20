С 28 апреля благовещенцы смогут ездить на садовые участки по льготным проездным

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В Благовещенске с 28 апреля по 21 октября на автобусах садовых маршрутов начнут действовать льготные проездные. Это касается автобусов № 16с, 18с, 40с, 41с, 43с, 46с и маршрутов регулярных перевозок: № 1, 8, 13, 15, 19, 23, 26, следующих к местам расположения садовых участков. Стоимость проездного составит 360 рублей.

В прошлом году такой льготой воспользовались 1 037 человек. По прогнозным планам профильного отдела администрации Благовещенска, в садоводческом сезоне 2018 года планируется реализация льготных проездных на уровне прошлого года, сообщает пресс-служба мэрии города.

Средства на компенсацию выпадающих доходов в размере 1 миллиона 24 тысяч рублей депутаты предусмотрели при утверждении бюджета города на 2018 год. 21 марта на заседании комитета Благовещенской городской Думы по социальным вопросам, вопросам молодежи и детства депутаты рассмотрят вопрос об установлении мер социальной поддержки по оплате проезда в автобусах, следующих к местам расположения садовых участков членам многодетных семей и пенсионерам по старости, не имеющим льгот, установленных федеральными законами и законами Амурской области.