Прием обращений к губернатору Амурской области продлили

Изначально планировалось, что сбор будет идти только 18 марта, но губернатор принял решение продлить сбор бланков. «В течение этой недели те амурчане, кто не успел или не смог принести заполненные бланки, смогут это сделать. Урны будут стоять в многофункциональных центрах по всей области. Опустить бланк можно будет до 23 марта включительно. После 23 числа сотрудники вновь объедут все районы и соберут принесенные бланки», – рассказали в контрольном управлении аппарата губернатора.

Как стало известно корреспонденту ИА «Амур.инфо», продление проекта связано с просьбами амурчан. 18 марта урны для сбора были перенесены из помещений избирательных участков в соседние здания, так как представители партий КПРФ и ЛДПР подали жалобы: по их мнению, такой сбор вопросов от населения мог помешать выборам президента. Поэтому многие амурчане не успели положить бланки обращений.

На данный момент в контрольном управлении уже собрали бланки из близлежащих районов, ведется их опись. Предварительно, к 22 марта в здание областного правительства привезут все бланки, которые были опущены в урны 18 марта. «Вторая волна» проекта прибудет к 28 марта. После этого озвучат, сколько всего собрано обращений.

Все бланки будут храниться в отдельном помещении, работать с ними – описывать и систематизировать – будут специалисты контрольного управления.

«Мы понимаем, что объем вопросов будет очень большим, а сами вопросы – разноплановыми. Все они будут раздаваться по компетенции в министерства, федеральные структуры. Думаю, будут и вопросы, связанные, например, с правоохранительным блоком, с коммерческими организациями. Все вопросы будут им направлены. Что-то будет решено в оперативном порядке, для чего-то потребуется время. Но самое главное, мы будем знать, что волнует население области на конкретной территории. И будем иметь в виду мнения и пожелания людей, принимая новые программы по развитию амурского региона», – прокомментировал губернатор Амурской области Александр Козлов.