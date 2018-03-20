Приамурье готово к пожароопасному периоду

Фото: www.vkpress.ru

В Амурской области завершается подготовка к пожароопасному периоду. Техника – в том числе самолеты и вертолет – готова, созданы резервы топлива, обмундирования для огнеборцев, разработаны планы противопожарной защиты территорий.

В 2018 году на предупреждение и тушение лесных пожаров в Приамурье Рослесхоз выделил на 230 миллионов рублей больше, чем в 2017 году. Из них на противопожарные мероприятия направлены более 127 миллионов. 88 миллионов рублей предназначено на тушение природных пожаров. Для борьбы с лесными пожарами готовы около 500 человек.

На обеспечение пожарной безопасности в лесах запланировано финансирование в размере 380 199,9 тысячи рублей. На эти деньги купили запчасти для лесопожарной техники, отремонтировали ее, создали резерв продуктов питания, обмундирования, ГСМ и расходных материалов для техники и противопожарного оборудования.

Органы местного самоуправления разработали планы противопожарной защиты территорий и детальные карты-схемы проведения профилактических мероприятий на каждый населенный пункт. Там определены места создания защитных противопожарных полос, проведение отжигов сухой растительности, очистка территории, отмечены неочищенные от сухой растительности участки.

Вокруг населенных пунктов создано 3 015,8 километра защитных противопожарных полос, проведены отжиги на 2 047 участках площадью более 200 тысяч гектаров, выкосили 6 859 участков внутри населенных пунктов на площади более 3,5 тысячи гектаров. Кроме того, ликвидированы 233 несанкционированные свалки и 177 бесхозных строений.

Вдоль автодорог продолжается очистка от сухой травы. Работы по подготовке городов и сел к пожароопасному периоду выполнены на 95 %. Окончательно они завершатся к 1 апреля.

Сейчас специальная комиссия министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области проводит проверки населенных пунктов. Полную готовность показали Благовещенск, Белогорск, Шимановск и Шимановский район.

Для выполнения авиалесоохранных работ авиабаза подготовила два самолета ТВС-2, два самолета Ан-2 и два вертолета Ми-8. Это позволит оперативно решать вопросы по обнаружению и тушению лесных пожаров на территории лесного фонда. Для усиления авиационной группировки и оперативности тушения лесных пожаров правительство Амурской области в 2017 году выделило 60 миллионов рублей. На эти деньги приобрели вертолет Ми-8, который введен в строй 15 ноября 2017 года.