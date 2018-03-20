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сегодня, 11:39 1

В Амурской области при тушении пожара погиб огнеборец

В Амурской области при тушении пожара погиб огнеборец
Фото: www.gs.by

В Свободненском районе произошла трагедия – погиб пожарный. Как сообщили в главном управлении МЧС по Амурской области, во время пролива деревянного дома, в котором тушили пожар, обрушились потолочное перекрытие и пол. Один из огнеборцев погиб на месте.

Сообщение о возгорании в деревянном двухквартирном доме, расположенном в селе Малая Сазанка, поступило 19 марта в 20:51. На место происшествия выехали сотрудники пожарный частей из Свободного и Новгородки.

К моменту их прибытия дом горел открытым пламенем. По предварительным данным, пожар начался в нежилой квартире здания. Хозяйка затопила печь и ушла. Огонь быстро распространился.

В 21:07 пожар локализовали. Огнеборцы стали разбирать завалы и проливать здание. В 20 минут после полуночи обрушились бревна, пол провалился в подвал. Один из пожарных, житель Свободного 1976 года рождения, погиб на месте.

В Малую Сазанку выехала комиссия главного управления МЧС России по Амурской области. Проводится расследование обстоятельств гибели мужчины. «Его семье будет оказана помощь за счет средств МЧС. У погибшего остались жена и 14-летний ребенок», – прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области Денис Долинин.

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#пожары #происшествия

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