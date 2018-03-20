На территории бывшей больницы водников в Благовещенске появится продуктовый магазин

Как писало Амур.инфо, больницу водников в Благовещенске закрыли в конце 2014 года и передали в областную собственность. После этого здание с прилегающими к нему объектами выставили на открытые торги. Приобрел продаваемое имущество индивидуальный предприниматель в апреле 2017 года. После согласования проекта магазина началась стройка.

«Собственник изначально покупал эту землю под магазин. Все постройки, кроме одной, представляющей культурную ценность, были снесены – там с архитектурной точки зрения ничего ценного не было. Строительство здания магазина полностью под контролем, проект прошел необходимое согласование. Все требования законодательства об охране объекта культурного наследия были соблюдены. Например, там не будет использоваться при строительстве забивка свай, чтобы не создавать вибрацию, которая может угрожать старому зданию, стоящему рядом. Не будет там проезда строительной техники и складирования строительных материалов и так далее», – рассказал начальник госинспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Виталий Ребизант.

Как пояснил корреспонденту ИА «Амур.инфо» представитель застройщика, на этом участке откроется продуктовый магазин одной из торговых компаний областного центра. В настоящее время место обнесено забором, ведутся строительные работы. Уже возведен каркас здания. Окончание строительства намечено на конец текущего года. Компания занимается продажей продуктов питания более 10 лет, является официальным дистрибьютором на территории Амурской области известных торговых марок.

Между тем историческое здание, являющееся объектом культурного наследия, нынешний владелец решил продать. В настоящее время идет поиск покупателя. Здание пока не используется, но отапливается и содержится должным образом.

«Это здание в любом случае сохраняется. По проекту строительства магазина предусмотрено мероприятие по обеспечению его физической сохранности. С нами этот раздел проекта согласован. Сейчас сбственник принял решение о продаже данного здания. Но кто бы его ни купил, он все равно должен будет это здание содержать и ремонтировать», – сказал Виталий Ребизант.

По закону в этом здании не могут находиться взрыво- и химически опасные производства. Также там не может располагаться промышленное производство с использованием различных станков и механизмов.