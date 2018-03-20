Благовещенский предприниматель хочет вывести свои омлеты и йогурты на дальневосточный рынок

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Во Владивостоке состоялась выставка «Дальагро. Продовольствие». Свою продукцию и технологии презентуют более ста отечественных и зарубежных компаний. Среди них – благовещенский производитель йогуртов и омлетов в вакуумной упаковке. Женщина планирует выйти на дальневосточный рынок.

На выставке свою продукцию представили 100 ведущих компаний российского и международного агробизнеса из Приморья и стран АТР. На площадке «Центр закупок» производители могли заключить договоры с будущими партнерами из Китая о поставке продукции на их рынок. Президент России Владимир Путин поставил перед регионами масштабную задачу – насытить внутренний рынок качественной и доступной продукцией, а также выйти на мировой рынок, сообщает «ОТВ Приморье».

Ольга Ларина из Благовещенска получила патент на изобретение нового продукта. Уникальная вакуумная упаковка помогает полностью избавить продукт от консервантов. Предприниматель ищет партнеров для продажи здоровой продукции в регионах Дальнего Востока.

«У нас семейный подряд, работаем втроем – я, муж и сын. Цех находится в Благовещенске, работает с 2013 года. Мы производим термостатный йогурт, омлеты и тофу в вакуумной упаковке "дой-пак". Это позволяет обойтись без консервантов и продлить срок хранения до 45 суток», – рассказала Ольга корреспонденту ИА «Амур.инфо».

О конкурсе «Дальагро. Продовольствие» предприниматель узнала в интернете, подала заявку на участие. Выставка проходила во Владивостоке с 15 по 17 марта. «Чтобы распространить свою продукцию на Дальнем Востоке, нам нужен торговый партнер. Планируем развивать производство, расширять ассортимент продукции. Сейчас готовим к выпуску соевые десерты и шелковый тофу – на основе местной продукции, сои», – говорит Ольга Ларина. По словам предпринимателя, стоимость единицы товара колеблется от 30 до 50 рублей.

Выставка завершилась 17 марта. Благовещенский предприниматель получила Гран-при за лучшую продукцию выставки. Это греческий йогурт термостатный. «Он подходит как для заправки салатов, кроме того, его можно использовать как в качестве закваски, так и как самостоятельное блюдо», – отмечает Ольга Ларина.

Омлеты, тофу и йогурт в вакуумных тубах, произведенные в Благовещенске, продаются почти во всех крупных магазинах на территории Амурской области.