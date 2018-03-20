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Амурские охотоведы просят помочь деньгами на медикаменты для кабанов

Амурские охотоведы просят помочь деньгами на медикаменты для кабанов
Фото: nexplorer.ru

Амурские охотоведы просят всех неравнодушных помочь деньгами на покупку антигельминтных препаратов для диких кабанов. Медикаменты нужны для эффективной борьбы с паразитом, который поражает бронхи и легкие животных.

«Чем выше численность животных, тем больше риск распространения среди них заболеваний и возникновения различных эпизоотий. Кроме того, с начала года в трех разных заказниках области были обнаружены три павших диких поросенка. Исследования показали, что молодые кабаны погибли от воспаления легких, вызванного метастронгилезом. Этот факт говорит о том, что проблема есть, нужно срочно принимать меры» , — рассказал главный охотовед Дирекции по охране и использованию животного мира и особо охраняемых природных территорий Михаил Лесик.

Метастронгилез — паразитарное заболевание, поражающее бронхи и легкие животных. Взрослые кабаны в состоянии справиться с паразитом, но поросята и молодняк переносят метастронгилез плохо, быстро теряют вес и могут погибнуть. Поэтому в первую очередь нужна массовая дегельминтация молодняка там, где наблюдается высокая плотность диких свиней — это Воскресеновский, Бирминский, Симоновский, Иверский и Харьковский заказники, а также Бурейский природный парк.

Препараты от метастронгилеза кабанам уже начали подмешивать в комбикорм на подкормочных площадках. Но есть опасение, что на всех диких свиней медикаментов не хватит. Поэтому Дирекция обращается за помощью ко всем неравнодушным амурчанам, способным помочь с покупкой лекарства. Желающие помочь могут позвонить по телефону дирекции: 20-14-16.

Также в ближайшее время необходимо будет провести дезинфекцию всех подкормочных площадок — очистить их от мусора, обработать негашеной известью и подсыпать свежий грунт.

Заболевания, которым подвержены амурские кабаны, а также методы их лечения и профилактики описаны в специальной брошюре, которую составил главный охотовед дирекции Михаил Лесик. В том числе в издании можно прочесть о классической чуме свиней, вспышек которой в Приамурье в последние годы не фиксируется. Но и лекарственную профилактику пока провести невозможно. Последняя вакцинация была в 2015 году из-за того, что единственный в стране завод во Владимирской области, который выпускал пероральную порошковую вакцину от чумы, приостановил производство на неопределенный срок.

Как рассказали в управлении по охране, контролю и регулированию животного мира и среды их обитания Амурской области, риск заболевания чумой среди диких кабанов невелик из-за относительно небольшой плотности этих животных.

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#животные

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