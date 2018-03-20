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сегодня, 12:20 1

Амурчанин побывал в Чечне, чтобы почтить память погибшего сына

Амурчанин побывал в Чечне, чтобы почтить память погибшего сына
Фото: 28.мвд.рф

МВД России организовало поездку в Чечню амурчанину, у которого в 2002 году на Кавказе погиб сын. Старший сержант милиции, инспектор ДПС из Ивановского района Алексей Трифонов вместе с другими правоохранителями попал под обстрел в ходе выполнения полетного задания на вертолете.

Амурские милиционеры подверглись нападению на реке Терек Гудермесского района Чечни 17 октября 2002 года. Вертолет «Ми-8» потерял управление и совершил аварийную посадку на реке. Борт-стрелок вертолета погиб. Старший сержант милиции 22-летний Алексей Трифонов и его коллега майор милиции Сергей Кочетов пропали без вести. Все остальные пассажиры остались живы. Многочисленные попытки обнаружить пропавших не увенчались успехом, поэтому стражей порядка признали погибшими.

В ноябре 2017 года отец одного из них – Виктор Трифонов – на личном приеме у начальника Амурского УМВД попросил о возможности побывал на месте гибели сына. МВД России организовало бесплатный проезд мужчины на Северный Кавказ в марте 2018 года. Сопровождал Виктора Трифонова заместитель начальника отдела морально-психологического обеспечения УМВД подполковник внутренней службы Ярослав Дегодьев. На кавказской земле к ним присоединился командир сводного отряда полиции по Амурской области, находящегося в полугодовой командировке в составе ВОГОиП МВД России, и другие сотрудники отряда.

Амурчане побывали на той части реки в Гудермесском районе Чечни, неподалеку от села Комсомольское, где в 2002 году произошли трагические события. В память о погибших зажгли поминальные свечи и вместе с цветами опустили их на воду, ушедших также почтили минутой молчания.

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#жизнь #происшествия

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