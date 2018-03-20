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Амурчан просят поделиться пасхальной радостью с нуждающимися

Амурчан просят поделиться пасхальной радостью с нуждающимися
Фото: 7kanal.com.ua

С 20 марта во всех храмах и приходах Амурской области проведут благотворительную акцию «Пасхальный подарок». Верующих призывают поделиться с нуждающимися вещами и продуктами – куличами и сладостями.

«В праздничные дни Пасхи и Светлой седмицы верующих приглашают поделиться куличами, сладостями и другими нескоропортящимися продуктами, которые они принесут в храмы для освящения, а также вещами для направления в детские дома, дома для инвалидов и пожилых людей, больницы, детские приюты, в многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и епархиальные монастыри», – сообщается на сайте Благовещенской епархии.

Пожертвования будут принимать до 7 апреля в свечных лавках храмов. Собранные вещи и угощения специалисты отдела социального служения епархии доставят в подшефные учреждения. Пасха в 2018 году отмечается 8 апреля.

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#культура #праздники

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