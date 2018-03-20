Как встретил обиженный кот отдохнувших хозяев: обзор прессы

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С кем встретился Путин в Кремле; ; кто развлекал гостей на свадьбе дочери губернатора Московской области; что будет с ЕГЭ. О чем пишут газеты, рассказывает в обзоре прессы ведущий Авторадио-Благовещенск Павел Савинкин.

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Для начала «Известия», где говорится о том, что глава комитета Госдумы РФ по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов сделал заявление насчет ЕГЭ. Политик отметил, что подобный тип экзамена как формат оценки школьников не оправдал себя.

Нилов подчеркнул, что это был «чудовищный эксперимент над школьниками» и он полностью провалился. По его мнению, ЕГЭ не имеет никакого отношения к оценке настоящих знаний и реального уровня подготовки учеников российских школ. Депутат предложил заменить его государственными экзаменами по программам общего образования.

Напишут же такое

Как сообщает «Российская газета», президент Путин встретился в Кремле с кандидатами на пост главы государства и призвал их к открытому и честному диалогу.

Он отметил, что: «Обеспечение роста благосостояния людей – конечная цель любой власти» и напомнил о «ножницах» между теми, кто получает очень большие доходы, и теми, кто живет очень скромно. «Не должно быть ситуации в России, когда человек работает, но не получает достойной зарплаты», – сказал он.

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Кстати, о «ножницах». В «Панораме» рассказывается о двухметровом свадебном торте, украшенном съедобным сусальным золотом, на свадьбе 22-летней дочери губернатора Московской области Андрея Воробьева. Стоимость изысканного лакомства составила 880 тысяч рублей. Газета подсчитала, что для покупки такого десерта столичному учителю нужно работать минимум три года. И больше ничего не есть.

А развлекали гостей Шуфутинский, Глюкоза и «Хор Турецкого».

Полный абзац

В «Амурской правде» заслуживает внимания информация о том, что на площади ОКЦ установили фигуру белого медведя. Указаны вес – 400 килограммов и рост – 2,4 метра. Заодно узнаете, что «в местах сварки медведя подкрасили белой краской для металла. Она устойчива к разным погодным условиям – и к дождю, и к снегу». Пишут, что горожане делают на фоне медведя селфи.

А большая часть газеты посвящена минувшим выборам. Наберитесь терпения, прочтите заключительный аккорд. Потом надолго о выборах забудем. Следующие-то – не скоро.

Об этом пишут все

И в «Комсомольской правде» тоже о выборах. И тоже с радостью. Да и как же иначе: президента выбрали! Я даже на девчонку, что на последней странице зафотана, не смотрел – всё про выборы читал, изучал: «Почему Путин победил с таким отрывом». А как почему? Да потому что при Брежневе было «серо вокруг, тоска нереальная, все боялись, по углам шушукались, «Пионерскую зорьку» слушали, пьянство кругом, одежда мерзкая, жрачка мерзкая, по телику два канала». А вот сейчас!

И тоже про медведя возле ОКЦ пишут: сообщают, что привлекает внимание горожан. Хороший у горожан вкус!

На посошок

В завершение обзора – о братьях наших меньших. Как сообщает «Труд-7», в Кунгуре Пермского края некая семья уехала отдыхать. А своего кота породы сфинкс хозяева оставили под присмотр знакомых. Кошак здорово обиделся, и, дождавшись возвращения хозяев домой, набросился на главу семейства. Не просто набросился: он являл собой самую настоящую пантеру, кусая и царапая несчастного. Кот метался, точнее, летал по квартире, нападая на хозяина с самых разных точек. В общем, пришлось вызывать спасателей, которые кое-как арестовали агрессивного домашнего любимца.