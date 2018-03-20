Солнечно и без осадков: прогноз погоды в Приамурье на 20 марта

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В Амурской области 20 марта будет солнечно, без осадков. Юго-западный ветер в южных и центральных районах наберет скорость 7-12 метров в секунду, на севере области – 2-7, местами – до 12 метров в секунду.

Температура в южных и центральных районах поднимется до плюс 5, по востоку будет от нуля до минус 5. На севере термометры покажут плюс 2…7.

В Благовещенске будет солнечно, осадков синоптики не прогнозируют. Юго-западный ветер разгонится до 6-11 метров в секунду. Температура составит плюс 3…5 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.