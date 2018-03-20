В Приамурье будут судить начальника почтового отделения за растрату

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Прокурор Тамбовского района утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего начальника отделения почтовой связи. Женщину обвиняют в том, что она почти за полгода растратила более полумиллиона рублей.

Следствием установлено, что бывший начальник отделения почти за полгода – с 27 января по 15 июля 2016 года – растратила вверенные ей денежные средства в сумме свыше 575 тысяч рублей, причинив филиалу ФГУП «Почта России» материальный ущерб в крупном размере.

Обвинительное заключение утверждено, дело направлено в суд. Судить женщину будут по части 3 статьи 160 УК РФ «Растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Если экс-начальницу признают виновной, ей грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.