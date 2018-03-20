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Конфликт возле торгового центра в Благовещенске перерос в разбой

Благовещенский горсуд вынес приговор 22-летнему местному жителю. Его признали виновным в разбое. Молодой человек вместе с другим горожанином угрозами и насилием отобрали у знакомого телефон и банковскую карту, на которой было 130 тысяч рублей.

1 апреля 2017 года вечером по просьбе знакомого, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, осужденный подъехал к торговому центру «От и До» для разрешении конфликта с другими лицами. В ходе конфликтной ситуации мужчины решили украсть имущество у одного из участников конфликта.

После этого, следуя в автомобиле вместе с потерпевшим, они потребовали от него передать им имущество, угрожали битой, которой впоследствии и избили его, а также угрожали вывезти потерпевшего за пределы города и убить.

Они забрали у жертвы сумку, из которой достали сотовый телефон и банковскую карту, после чего, также угрожая насилием, потребовали сообщить пин-код от карты, что потерпевший и сделал, опасаясь за свою жизнь. В дальнейшем нападавшие сняли с карты деньги в размере 130 000 рублей.

Вину в совершении преступления благовещенец признал в полном объеме. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Защитник осужденного не согласился с приговором суда и обжаловал его в Амурский областной суд, в апелляционной жалобе он просил суд о смягчении наказания.

15 марта 2018 года коллегия по уголовным делам Амурского областного суда, рассмотрев жалобу, оставил приговор Благовещенского городского суда от 25 января 2018 года без изменения. Приговор суда вступил в законную силу, сообщает прокуратура области.

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#криминал #происшествия

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