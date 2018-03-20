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сегодня, 08:28 10

Владимир Путин расставил приоритеты на четвертый срок

Владимир Путин расставил приоритеты на четвертый срок
Фото: ria.ru

Переизбранный на пост президента Владимир Путин рассказал сопредседателям избирательного штаба о главных приоритетах нового срока. Он заявил, что главное – рост экономики России, ее инновационный характер, развитие здравоохранения, образования, промышленного производства.

«Есть вопросы с обеспечением обороноспособности, безопасности – без этого тоже не обойтись. Но главное для нас – это внутренняя повестка дня», – добавил президент.

Доверенные лица Путина на прошедших выборах войдут в его «расширенную, большую команду», с помощью которой президент намерен менять страну. «Очень рассчитываю на вашу поддержку, на поддержку нашей расширенной, большой, широкой команды в ходе решения вопросов, которые стоят перед страной», – сказал президент. По его словам, он доволен тем, как работала во время выборов «не формализованная в какую-то структуру» сеть его доверенных лиц, пишут «Ведомости».

Сопредседатель штаба Александр Румянцев попросил Путина сохранить эту структуру на весь президентский срок. «Все же эти 500 человек, которые вас поддержали, – это же элита!» – пояснил он. И напомнил, что доверенные лица были объединены в восемь экспертных групп, которые независимо от каких-либо структур вырабатывали рекомендации лично для Путина.

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#российская власть

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Комментарии
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  • Kats

    Kats
    3 часа назад

    Медведева в отставку....

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Очередное бла-бла-бла.

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    ay

    Очередное бла-бла-бла.



    + много)))

  • ay

    ay
    2 часа назад



    «Все же эти 500 человек, которые вас поддержали, – это же элита!» – пояснил он.



    Выражаясь доходчивым языком "чувак" попросил "ништяков" за выполненную работу. Я был бы не против, если б и их тоже не хотели видеть на "западе".

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    ay



    «Все же эти 500 человек, которые вас поддержали, – это же элита!» – пояснил он.



    Выражаясь доходчивым языком "чувак" попросил "ништяков" за выполненную работу. Я был бы не против, если б и их тоже не хотели видеть на "западе".



    На то они и холуи и клоуны, танцующие и воспевающие вокруг гаранта, дабы к кормушке приблизили. Это не элита государства.

  • ay

    ay
    2 часа назад



    Он заявил, что главное – рост экономики России, ее инновационный характер, развитие здравоохранения, образования, промышленного производства.



    Ну вот когда патриот, друг воров в законе деловых людей и певец ртом Иосиф Кобзон перестанет хныкать "пустите меня в Германию лечится", а будет лечиться как все бюджетники и пенсионеры в муниципальной поликлинике, тогда можно будет говорить о развитии медицины, но, готов поспорить, что развития "медицины" на местах ближайшие 10 лет не произойдёт.

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Доживём - увидим...

  • Туж2

    Туж2
    2 часа назад

    Oldlord

    Доживём - увидим...



    конечно..

    тока не все доживут :(

  • physic1

    physic1
    2 часа назад

    Ваще то дежурные лозунги всех руководителев и 10 и 20 и 30 и ....100 лет назад.

  • домовенок

    домовенок
    1 час назад

    physic1

    Ваще то дежурные лозунги всех руководителев и 10 и 20 и 30 и ....100 лет назад.



    Ну, дык, старые песни о главном

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