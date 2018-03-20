Владимир Путин расставил приоритеты на четвертый срок

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Переизбранный на пост президента Владимир Путин рассказал сопредседателям избирательного штаба о главных приоритетах нового срока. Он заявил, что главное – рост экономики России, ее инновационный характер, развитие здравоохранения, образования, промышленного производства.

«Есть вопросы с обеспечением обороноспособности, безопасности – без этого тоже не обойтись. Но главное для нас – это внутренняя повестка дня», – добавил президент.

Доверенные лица Путина на прошедших выборах войдут в его «расширенную, большую команду», с помощью которой президент намерен менять страну. «Очень рассчитываю на вашу поддержку, на поддержку нашей расширенной, большой, широкой команды в ходе решения вопросов, которые стоят перед страной», – сказал президент. По его словам, он доволен тем, как работала во время выборов «не формализованная в какую-то структуру» сеть его доверенных лиц, пишут «Ведомости».

Сопредседатель штаба Александр Румянцев попросил Путина сохранить эту структуру на весь президентский срок. «Все же эти 500 человек, которые вас поддержали, – это же элита!» – пояснил он. И напомнил, что доверенные лица были объединены в восемь экспертных групп, которые независимо от каких-либо структур вырабатывали рекомендации лично для Путина.