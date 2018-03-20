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сегодня, 07:35 0

В 2018 году начнется строительство социальных объектов в Свободном

В 2018 году начнется строительство социальных объектов в Свободном
Фото: lb.ua

Вице-премьер и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев на заседании в правительстве рассказал о планах развития социальной сферы на Дальнем Востоке. С его слов, начинается работа по созданию условий для жизни людей в центрах экономического роста. Всего их 44, в том числе Приамурье.

«В городе Свободном Амурской области в рамках газоперерабатывающего газохимического завода будут работать 5,6 тысячи человек, в поселке Большой Камень 7 тысяч рабочих мест, на проекте "Русагро" в Приморье почти 1,5 тысячи. На всех этих территориях надо построить школы больницы, детские сады», — сказал Юрий Трутнев.

Трутнев уточнил, что на сегодняшний день проведен необходимый анализ во всех 9 субъектах.

«Отобрано 199 приоритетных объектов на общую сумму 55,7 миллиарда рублей. На Дальнем Востоке будет построено 19 школ, 20 больниц, 11 детских садов, 7 дворцов культуры, 26 спортивных объектов. В том числе такие объекты, как 13 школ на 5 тысяч мест на Сахалине, 11 объектов спорта там же, 4 школы и 4 больницы на Курильских островах, Камчатская краевая больница достаточно долго обсуждалась, тоже будет построена. Противотуберкулезный диспансер в Хабаровске, 9 объектов будет построено в Комсомольске-на-Амуре, 15 объектов — в Свободном Амурской области», — добавил Трутнев.

Он уточнил, что вся эта работа будет начата в 2018 году и закончена в течение трех лет, пишет РИА Новости.

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#Дальний Восток #Свободный #экономика

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