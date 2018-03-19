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сегодня, 20:30 7

Предварительные итоги выборов президента РФ: у Путина 76,6 % голосов

Предварительные итоги выборов президента РФ: у Путина 76,6 % голосов
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Центральная избирательная комиссия России обработала 99,83 процента бюллетеней избирателей. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, Владимир Путин набрал 76,6 процента голосов.

Как сообщает «Интерфакс», за Путина свои голоса отдали 56,2 миллиона человек. На втором месте с 11,08 процента голосов – Павел Грудинин. На третьем месте Владимир Жириновский – 5,66 процента (4 миллиона голосов). На четвертом Ксения Собчак – 1,67 процента (1,2 миллиона голосов). Григорий Явлинский получил 1 процент голосов, Борис Титов – 0,7 процента, Сергей Бабурин и Максим Сурайкин – по 0,6 процента.

«Это предварительные итоги голосования, – подчеркнула Памфилова. – В соответствии с законом, теперь у ЦИК есть в распоряжении 10 дней для окончательного определения итогов выборов на основании первых экземпляров протоколов избирательных комиссий субъектов РФ и двух зарубежных территориальных избирательных комиссий».

Глава ЦИК добавила, что серьезных жалоб на выборах пока не зафиксировано. Итоги голосования отменили на пяти участках в трех российских регионах, уточнила Памфилова.

Явка на выборах составила 67,47 процента, или 73,36 миллиона человек. Ранее ЦИК назвал количество отданных за Путина голосов рекордным за всю историю постсоветской России.

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#выборы #российская власть

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Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    радости от выборов нет

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    1 час назад

    ну так выпей йаду

    у тебя-нет,у других -есть

    в чем вопрос?

    ааа,забыл,вы ведь думающее меньшинство,остальные-х...и злобные ватнеги

    ну не повезло вам с населением,а может это и к лучшему,что вас-меньшинство!

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    1 час назад

    ты бы лучше Мелюковым беспокоился,ну так,по традиции

  • Я сама

    Я сама
    1 час назад

    Cемен Васильевич А.

    ну так выпей йаду

    у тебя-нет,у других -есть

    в чем вопрос?

    ааа,забыл,вы ведь думающее меньшинство,остальные-х...и злобные ватнеги

    ну не повезло вам с населением,а может это и к лучшему,что вас-меньшинство!



    Чой-то у Семена Васильевича А. выражения один в один с выражениями И.Н.Павлова...

    Вы, двое, одно лицо? Или тырите друг у дружки выражения с "Я плакал"?

    Так выпейте "йаду", без вас мир чище будет

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    Грудинин заявил, что выполнит обещание и сбреет усы при одном условии

    Павел Грудинин заявил, что выполнит обещание и сбреет усы, если видеоблогер Юрий Дудь, с которым он заключил спор, на камеру заявит, что считает прошедшие выборы президента России честными.

    «Что касается усов... Мы с Юрием Александровичем Дудём, которому я это обещал, обязательно встретимся, и как только он на камеру скажет, что он считает эти выборы честными, то я сразу при нём побреюсь», — цитирует Интерфакс Грудинина.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал спор экс-кандидата в президенты Павла Грудинина с журналистом Юрием Дудём о том, что в случае, если кандидат не наберёт 15% голосов на выборах, он сбреет усы.

  • Братеев

    Братеев
    1 минута назад

    грязные выборы

  • Myxira

    Myxira
    12 секунд назад

    Клоун.

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