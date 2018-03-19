Предварительные итоги выборов президента РФ: у Путина 76,6 % голосов

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Центральная избирательная комиссия России обработала 99,83 процента бюллетеней избирателей. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, Владимир Путин набрал 76,6 процента голосов.

Как сообщает «Интерфакс», за Путина свои голоса отдали 56,2 миллиона человек. На втором месте с 11,08 процента голосов – Павел Грудинин. На третьем месте Владимир Жириновский – 5,66 процента (4 миллиона голосов). На четвертом Ксения Собчак – 1,67 процента (1,2 миллиона голосов). Григорий Явлинский получил 1 процент голосов, Борис Титов – 0,7 процента, Сергей Бабурин и Максим Сурайкин – по 0,6 процента.

«Это предварительные итоги голосования, – подчеркнула Памфилова. – В соответствии с законом, теперь у ЦИК есть в распоряжении 10 дней для окончательного определения итогов выборов на основании первых экземпляров протоколов избирательных комиссий субъектов РФ и двух зарубежных территориальных избирательных комиссий».

Глава ЦИК добавила, что серьезных жалоб на выборах пока не зафиксировано. Итоги голосования отменили на пяти участках в трех российских регионах, уточнила Памфилова.

Явка на выборах составила 67,47 процента, или 73,36 миллиона человек. Ранее ЦИК назвал количество отданных за Путина голосов рекордным за всю историю постсоветской России.