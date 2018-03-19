Амурчане поделились почти 7 000 снимков с тегом #яголосую28

Конкурс проводился на 202 избирательных участках в 28 муниципалитетах Приамурья. Активнее всех были жители Благовещенска (4 224 человека) и Белогорска (1 975 человек). Причем активность усиливалась к вечеру: если в 10 часов фото в специальной рамке сделали 2 506 человек, то в 20 часов снялись уже 14 446 человек.

Фото участников «ЯГолосую28» опубликовали на сайте www.яголосую28.рф. Там проходит голосование. Авторы снимков, которые наберут максимальное количество лайков, станут победителями фотоконкурса. Всем победителям вручат ценные призы – смартфоны, велосипеды и экшн-камеры. В конкурсе разыгрываются 84 приза, по три приза на одно муниципальное образование, участвующее в проекте.

Поставить лайк под понравившимся снимком можно до 20 марта. Результаты конкурса подведут 25 марта.