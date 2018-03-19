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«Час Земли» в Благовещенске проведут со стихами, песнями и конкурсами

«Час Земли» в Благовещенске проведут со стихами, песнями и конкурсами
Фото: nedelya40.ru

Областной центр Приамурья присоединится к экологической акции «Час Земли». В субботу, 24 марта, участники акции выключают свет и электроприборы.

«Час Земли» пройдет в Благовещенске с 20:30 до 21:30. Это символическая акция, общественный призыв к решительным мерам по сохранению климата. Участники акции выключают свет и не жизненно важные электроприборы на час, чтобы привлечь внимание к проблеме изменения климата, эффективного расходования ресурсов и объединения человечества.

Акция пройдет в Амурской областной научной библиотеке имени Мураьева-Амурского. Мероприятие организовали дружина охраны природы «Барс» и Амурская областная общественная экологическая организация «АмурСоЭС» при поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Во время «Часа Земли» в Благовещенске проведут поэтическо-творческий вечер, на котором запланированы вокальные номера, викторина и объявление результатов конкурса фотографий в Инстаграме с хэштегом #выключайсяснами2018.

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#природа #энергетика

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Комментарии
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  • avde3wa

    avde3wa
    1 час назад

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