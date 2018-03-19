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сегодня, 19:02 8

На Дальнем Востоке собираются делать шоколадные яйца с сюрпризом

На Дальнем Востоке собираются делать шоколадные яйца с сюрпризом
Фото: choco-surprise.ru

12 потенциальных инвесторов планируют реализовать на Дальнем Востоке проекты на 3,3 миллиарда рублей. В регионе собираются производить продукты из мяса, выращивать сою, кукурузу и дальневосточные ягоды, делать печенье и шоколадные яйца с сюрпризом.

Открыть завод по производству шоколадной продукции собирается ООО «Гудвин». Инвестор нацелен на выпуск печенья и шоколадных яиц с сюрпризами. Такое направление подсказал анализ данных, свидетельствующих о том, что в последние 10 лет среднестатистический житель России ежегодно съедает до 4,5 килограмма шоколадных кондитерских изделий. А в сентябре прошлого года этот показатель установился на уровне 4,9 килограмма на человека.

Для проектов, предусматривающих строительство бизнес-центров, гостиниц, автосервисов, цехов мясопереработки, выбраны Приморье, Хабаровский край, Сахалинская область и Камчатка. Амурской области в перечне нет.

Четверо потенциальных резидентов ТОР готовы инвестировать в реализацию заявленных проектов 2,9 миллиарда рублей и создать 637 новых рабочих мест, сообщает Минвостокразвития.

Просмотров всего: 291

#Дальний Восток #производство #российская власть

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Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • avde3wa

    avde3wa
    1 час назад

    Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://2qu.ru/gelmitom

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Интересно, что там за сюрпризы будут в их яйцах?

  • Я сама

    Я сама
    53 минуты назад

    Хмык

    Интересно, что там за сюрпризы будут в их яйцах?



    Документы, удостоверяющие право собственности на дальневосточный гектар...

    А мобыть и на 2 га

    а мобыть и на 10...

    Представляете, каким может быть ассортимент?

  • Хмык

    Хмык
    51 минута назад

    Я сама

    Хмык

    Интересно, что там за сюрпризы будут в их яйцах?



    Документы, удостоверяющие право собственности на дальневосточный гектар...

    А мобыть и на 2 га

    а мобыть и на 10...

    Представляете, каким может быть ассортимент?



    Правильно. Землицы в них насыпать. Родимой.



  • DimonS

    DimonS
    40 минут назад

    Хмык

    Я сама

    Хмык

    Интересно, что там за сюрпризы будут в их яйцах?



    Документы, удостоверяющие право собственности на дальневосточный гектар...

    А мобыть и на 2 га

    а мобыть и на 10...

    Представляете, каким может быть ассортимент?



    Правильно. Землицы в них насыпать. Родимой.



    С навозом. Его у нас в избытке. Можно даже собачьего. Вот сюрприз будет!

  • 123.rewq

    123.rewq
    31 минута назад



    На Дальнем Востоке собираются делать шоколадные яйца на 3,3 миллиарда рублей.



    ... все дальневосточники и дальневосточницы будут с яйцами )))

  • Я сама

    Я сама
    17 минут назад

    Спрос рождает предложение ващето... Сидим дома, гадаем - кому не хватает шоколадных яиц и сюрпризов???

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    10 минут назад

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