На Дальнем Востоке собираются делать шоколадные яйца с сюрпризом

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12 потенциальных инвесторов планируют реализовать на Дальнем Востоке проекты на 3,3 миллиарда рублей. В регионе собираются производить продукты из мяса, выращивать сою, кукурузу и дальневосточные ягоды, делать печенье и шоколадные яйца с сюрпризом.

Открыть завод по производству шоколадной продукции собирается ООО «Гудвин». Инвестор нацелен на выпуск печенья и шоколадных яиц с сюрпризами. Такое направление подсказал анализ данных, свидетельствующих о том, что в последние 10 лет среднестатистический житель России ежегодно съедает до 4,5 килограмма шоколадных кондитерских изделий. А в сентябре прошлого года этот показатель установился на уровне 4,9 килограмма на человека.

Для проектов, предусматривающих строительство бизнес-центров, гостиниц, автосервисов, цехов мясопереработки, выбраны Приморье, Хабаровский край, Сахалинская область и Камчатка. Амурской области в перечне нет.

Четверо потенциальных резидентов ТОР готовы инвестировать в реализацию заявленных проектов 2,9 миллиарда рублей и создать 637 новых рабочих мест, сообщает Минвостокразвития.