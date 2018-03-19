«Эхо Москвы в Благовещенске» отмечает шестой день рождения

Ровно шесть лет назад, 19 марта 2012 года, в радиоэфир вышли программы «Эха Москвы в Благовещенске». За это время ведущие записали около 3 000 интервью, причем большую часть – в прямом эфире.

Состав ведущих менялся, в настоящее время эфиры ведут Михаил Митрофанов, Эльвира Оверченко, Алексей Воскобойников и Анастасия Болотина, Екатерина Кузьмина, Нино Кохреидзе. Программы с их участием выходят по будням, утром, в полдень и вечером.

По понедельникам, раз в две недели, свою программу «Спорный вопрос» ведут Наталья Овсийчук и Светлана Казачинская. По субботам в эфир выходит программа, подготовленная учениками «Школы Роста». Ученики старших классов самостоятельно выбирают тему программы и записывают эфир под руководством опытных радиожурналистов. Сейчас ребята работают над программой, посвященной чтению – о том, кто и что сейчас читает и читает ли вообще.

«Наша аудитория – это по большей части люди в возрасте от 25 лет и старше. Мы расширяем круг слушателей с помощью трансляций в сети "Инстаграм", – говорит главный редактор «Эха Москвы в Благовещенске» Михаил Митрофанов. – Сегодня нам исполнилось шесть лет – целый президентский срок по нынешней Конституции. Есть, вроде бы, все шансы, перевалив на "второй срок", нам дойти и до третьего. Это будет зависеть от многого. И от того, как "Эхо" будут слушать, и как сотрудничать, ведь мы не финансируемся из бюджета; и от уровня нашей работы и того продукта, который предлагаем мы; и от запросов, которые предъявляет слушатель; и даже от результатов вчерашних выборов... Однако, пока мы в эфире и вы нас слышите, слушаете. Вы звоните и пишете нам, одобряете и ругаете, поддерживаете и спорите... Но это всё есть, и это всё называется жизнью».