В Приамурье пожарные вызволили собаку из колодца (видео)

19 марта в селе Новотроицкое пожарные спасли собаку. Животное оказалось в глубоком колодце и не могло выбраться самостоятельно. Видео спасения пса появилось в социальных сетях.

«Пожарные отдельного пожарного поста села Чигири находились в Новотроицком, где идет подготовка к учениям. К ним подошла бабушка, которая рассказала, что у нее в конце огорода глубокий колодец и там скулит чья-то собака. Двое пожарных спустились в колодец, обвязали собаку веревкой, а двое других вытащили животное», – рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.

Видео: instagram.com/mreporter_blg