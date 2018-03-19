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сегодня, 17:32 0

В Приамурье пожарные вызволили собаку из колодца (видео)

В Приамурье пожарные вызволили собаку из колодца (видео)

19 марта в селе Новотроицкое пожарные спасли собаку. Животное оказалось в глубоком колодце и не могло выбраться самостоятельно. Видео спасения пса появилось в социальных сетях.

«Пожарные отдельного пожарного поста села Чигири находились в Новотроицком, где идет подготовка к учениям. К ним подошла бабушка, которая рассказала, что у нее в конце огорода глубокий колодец и там скулит чья-то собака. Двое пожарных спустились в колодец, обвязали собаку веревкой, а двое других вытащили животное», – рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.

Видео: instagram.com/mreporter_blg

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#животные #МЧС #происшествия

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