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Сохатиная губа и эвенкийский йогурт – 72 блюда борются за звание символа Приамурья

Сохатиная губа и эвенкийский йогурт – 72 блюда борются за звание символа Приамурья

В Приамурье завершился прием заявок на конкурс по выбору лучшего регионального блюда. За звание гастрономического символа Амурской области поборются 72 кушанья. Среди претендентов – самые разнообразные яства от традиционных пельменей «Амур» до космобургера.

В список блюд, представленных на конкурс, вошли такие варианты, как амурские пельмени в разных вариациях, сохатиная губа, эвенкийский йогурт с голубикой, котлеты из сои, космобургер, бургеры со щукой и бычьим хвостом, напиток из свиной хвои и чай из кипрея. Всего 72 блюда, большая часть которых готовится из таежных даров: ягод, дикого мяса и амурской рыбы. Одним из условий конкурса было то, что предложенное кушанье должно отражать специфику и самобытность Приамурья.

Выбирать победителя будут народным онлайн-голосованием, которое стартует 20 марта в 9:00 на портале ресторанной жизни Благовещенска «Наш Ресторан» nashrestoran.ru. На главной странице сайта разместят полный перечень предложенных гастрономических вариантов. За любое блюдо можно проголосовать один раз. Завершится голосование 31 марта в 18:00.

После того как выбор будет сделан, на экране появится информация о том, сколько человек и за какой вариант уже проголосовали.

Конкурс на лучшее региональное блюдо проводит министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области. Как отмечают в ведомстве, к заданию участники конкурса подошли творчески: среди вариантов – рецепты в стихах, блюда из таёжных деликатесов, необычные десерты, неожиданные напитки, гастрономические новинки с интересной подачей. Полный перечень блюд-участников конкурса размещен на сайте министерства.

Что в итоге признают вкусным символом Приамурья, станет известно в первых числах апреля. Вариант, выбранный народным голосованием, представят на ежегодном Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

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#конкурсы

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