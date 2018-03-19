Минувшей зимой в ГСТК Благовещенска сэкономили 34 миллиона рублей

Малоснежная зима сэкономила средства благовещенскому предприятию ГСТК. Из-за небольшого количества осадков работники израсходовали меньше материалов для подсыпки дорог и меньше вывезли снега. Экономия составила 34 миллиона рублей.

Так, прошлой зимой в Благовещенске было израсходовано 7 706 тонн отсева, этой зимой – 4 191 тонна. Технической соли на дороги города прошлой зимой высыпали 168 тонн, этой зимой – 102 тонны. Также меньше было вывезено снега – 74 000 и 46 000 тонн соответственно.

«В сравнении с зимним периодом прошлого года, сотрудникам ГСТК в плане уборки снега и гололеда было легче в связи с отсутствием продолжительных осадков. В зимний период 2016-2017 года было затрачено 126 миллионов рублей, в 2017-2018 (на данный момент) – затрачено 92 миллиона рублей. Так как ГСТК работает по установленным управлением ЖКХ планам, то раз в квартал предприятие производит корректировку годовых планов, по результатам которых происходит перераспределение не освоенных в том или ином направлении средств. Не освоенные этой зимой средства также будут перенаправлены на другие цели», – пояснили в ГСТК.

Тем временем, как рассказали в Амурском гидрометцентре, эта зима оказалась действительно более скупа на снег, чем прошлая. В 2016-2017 году осадки выполняли и перевыполняли месячную норму, в 2017-2018-м их количество порой не доходило и до половины нормы месяца.

В ноябре 2016 года по южным районам области выпало полторы месячной нормы осадков, по северу – половина от нормы. В ноябре 2017 года количество осадков на большей части региона составило 26-70 процентов от нормы и только в Сковородинском районе – 140 процентов.

Декабрь 2016 года радовал количеством снега, выполнившим норму месяца на 70-100 процентов. В декабре 2017 года в большинстве районов было 30-50 процентов. Январь 2017 года принес на север области примерно 60-100 процентов осадков от нормы, на юге – 100-130 процентов. В январе 2018 года в северных районах снега выпало 100-130 процентов от нормы, показатель остальных районов – 57-100 процентов. В феврале 2017 года выпало 100-150 процентов месячной нормы осадков, в феврале 2018 года – 20-40 процентов, а в отдельных районах – 6-20 процентов. Март также не обещает быть снежным.