В день выборов в Приамурье из-за непогоды произошло более 150 отключений света

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18 марта, в день выборов президента РФ, в Приамурье пришлось активно поработать сотрудникам «Амурских электрических сетей». Специалисты занимались ликвидацией последствий шквалистого ветра, связанных с отключением электроэнергии.

За сутки в сетях «Амурских электрических сетей» произошло 52 отключения электроэнергии на линиях 6-35 кВ, а также около 100 отключений на ВЛ 0,4 кВ. На аварийно-восстановительных работах были задействованы более 700 сотрудников компании. Ранее речь шла о 47 случаях отключения электроэнергии, в том числе без света остались 32 избирательных участка.

Шесть часов длились аварийно-восстановительные работы на ВЛ 10 кВ в Свободненском районе, при этом избирательный участок в селе Рогачевка удалось подключить через 2 часа и 29 минут. Для ликвидации этого отключения было направлено две бригады, они шли с двух сторон навстречу друг другу, осматривая линию в поисках повреждения. По результатам осмотра были заменены поврежденные изоляторы, рассказывает пресс-служба «Амурских электрических сетей».

В Прогрессе аварийные работы длились более шести часов, четыре избирательных участка подключили к электроснабжению через 24 минуты. С проводов убрали наброшенные ветром ветки, перетянули провод и вывели из схемы электроснабжения ведомственный участок, на котором тоже было повреждение.

В Шимановске сорванная с гаража крыша повредила ВЛ 10 кВ, без электроснабжения осталось два избирательных участка. За два часа бригады «Амурских электрических сетей» подвесили оборванный провод и восстановили электроснабжение.

19 марта бригады повторно осматривают линии электропередачи, которые отключались накануне. Цель – выявление возможных повреждений.

Как сообщало Амур.инфо, 18 марта сильный ветер причинил повреждения и в Благовещенске. Он сдул с крыши общежития железные листы и вырвал рекламный щит. Из-за сильного ветра в Благовещенске задержался самолет на Москву.