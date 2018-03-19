В Тынде между автомобилисткой и сотрудником ДПС произошел конфликт

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Тынды. Женщина, представившаяся Наталией, рассказала, что подверглась грубому обращению со стороны автоинспектора.

«В пятницу, 16 марта, около полудня, я ехала по улице Фестивальной. Возле пешеходного перехода стоял человек, он как-то нерешительно мялся – то ли хотел переходить, то ли не хотел. В итоге не пошел через дорогу. Я подъехала к магазину, вышла из машины и зашла в помещение. Через некоторое время в магазин зашел сотрудник дорожно-патрульной службы, потребовал у меня документы, грубо разговаривал», – рассказывает Наталия.

Женщина пыталась узнать причину такого поведения. По ее словам, сотрудник полиции предъявил ей обвинение в том, что она якобы не пропустила пешехода. Автоинспектор потребовал документы, Наталия отказалась, объясняя тем, что в настоящий момент она не находится за рулем автомобиля.

«Он стал хватать мою сумку, потом схватил меня и потащил на улицу», – продолжает горожанка. Происходящее сняла камера видеонаблюдения, установленная в магазине. На крыльце торговой точки к автоинспектору и женщине подошел второй сотрудник экипажа ДПС. «Он представился и спокойно попросил предъявить документы, – говорит автомобилистка. – В итоге на меня оформили протокол за то, что я якобы не пропустила пешехода. Протокол я отказалась подписывать».

Наталия также сообщила, что не намерена оплачивать штраф за правонарушение, которое она, по ее словам, не совершала. Также женщина собирается жаловаться на сотрудника полиции, применившего к ней силу.

Ситуацию прокомментировали в областном управлении МВД России по Амурской области. «16 марта в Тынде наряд ДПС ГИБДД, находясь на маршруте патрулирования, выявил факт грубого нарушения правил дорожного движения. Женщина, управляя автомобилем "тойота", на пешеходном переходе не предоставила преимущество в движении пешеходу. Наряд ДПС, включив проблесковые маячки, начал преследовать автомобиль. Гражданка, управлявшая указанной иномаркой, свернула к одному из домов по улице Амурской. Увидев сотрудников ДПС, она покинула автомобиль и зашла в магазин», – говорится в ответе полиции.

По информации областного управления МВД России, инспектор ДПС проследовал за женщиной в магазин, представился, разъяснил причину преследования и попросил предъявить документы. Гражданка ответила агрессивно, утверждая, что ответственность за нарушение правил дорожного движения она нести не будет, и отказалась предоставлять документы. Полицейский неоднократно предупредил ее, что в случае неповиновения законным требованиям сотрудников полиции к ней придется применить физическую силу.

Однако женщина проигнорировала требования, при этом пыталась скрыться в подсобном помещении магазина. Полицейский попытался препроводить ее в служебный автомобиль для установления личности и сбора материала. Женщина оказала сопротивление правоохранителю, оттолкнула его. Инспектор, обхватив женщину за плечи, вывел ее из магазина. «В дальнейшем гражданка самостоятельно направилась к своему автомобилю и предоставила водительское удостоверение и регистрационные документы на транспортное средство», – отмечают в полиции.

В тот же день в дежурную часть отдела полиции Тынды по телефону обратился мужчина. Он рассказал, что в районе улицы Фестивальной на пешеходном переходе женщина на белой «тойоте» не уступила дорогу пешеходу. «На женщину-водителя составлен административный протокол по статье 12.18 КоАП РФ "Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения влечет наложение административного штрафа в размере от одной 1 500 до 2 500 рублей"», – сообщает УМВД России по Амурской области.

Тем временем в одной из соцсетей от имени Наталии появилось сообщение под публикацией со ссылкой на одно из СМИ Амурской области. В нем написано: «…на самом деле я не была пристегнута и правда не пропустила мужика на пешеходном. Торопилась просто. С кем ни бывает. Просто я этого мента тепеть не могу, он моего мужа по пьяни оформил и теперь он для меня ни кто! Я не собералась показывать ему документы. Пошел он! А его напарнику все показала. Думала смотаюсь от этих козлов» (орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.).