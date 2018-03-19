Амурчанин пойдет под суд за угрозу убийством судье

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В Амурской области перед судом предстанет 34-летний мужчина. Его обвиняют в угрозе убийством в отношении судьи.

По данным следствия, амурчанин в декабре 2014 года был осужден за преступления, связанные с наркотиками. Его приговорили к 10 годам и 5 месяцам лишения свободы. Отбывая наказание в исправительной колонии, мужчина стал посылать в адрес судьи, вынесшего ему приговор, письма с угрозами убийством. Он грозил причинить вред здоровью ему и его близким людям, уничтожить имущество судьи.

Учитывая содержание этих писем, а также криминальные связи ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности обвиняемого, судья воспринял эти угрозы как реальные.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 296 УК РФ (угроза убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением имущества в отношении судьи и его близких, в связи с рассмотрением дел в суде). В ходе предварительного следствия мужчина полностью признал свою вину.

В настоящее время следователи завершили расследование дела и направили в суд, сообщает СУ СКР по Амурской области.