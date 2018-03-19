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сегодня, 16:15 1

Воздушное хулиганство станет дороже

Воздушное хулиганство станет дороже
Фото: hyser.com.ua

Федеральное правительство собирается усилить наказание за хулиганство на воздушном транспорте. Для этого в Кодексе об административных правонарушениях появится новая статья. Будущие нововведения актуальны и для Приамурья: только в 2017 году под новую статью могли попасть 11 человек.

В благовещенском аэропорту линейный отдел полиции в 2017 году зафиксировал 11 случаев нарушения общественного порядка на воздушном транспорте. 5 авиадебоширов сняли с рейса, шестерых не допустили на борт самолета в нетрезвом состоянии. С начала 2018 года выявлен один случай нарушения поведения на авиатранспорте, сообщает пресс-служба областного минтранса.

Об ужесточении ответственности для воздушных хулиганов заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам штрафы и другие виды административных наказаний за подобные правонарушения будут усилены в разы.

«В Кодексе об административных правонарушениях появится новая статья об ответственности за мелкое хулиганство на всех видах транспорта. В частности, за такого рода правонарушения предлагается штрафовать в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или подвергать таких лиц аресту на срок до 15 суток», – сообщает минтранс Амурской области со ссылкой на Дмитрия Медведева.

Как сообщало Амур.инфо, один из громких случаев воздушного хулиганства произошел в 2017 году, когда нетрезвый вахтовик, летевший в Благовещенск работать, устроил во время полета пьяный дебош. За нарушение общественного порядка по решению суда мужчину подвергли административному аресту на 14 суток.

Ранее говорилось, что авиакомпании хотят наделить правом отказывать в покупке билета тем, кто внесен в черный список.

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#жизнь #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    1 час назад

    Хрена себе эстеты на борту один с голым торсом, другой в солнцезащитных очках.

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