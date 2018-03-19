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Доля убыточных предприятий в Приамурье в 2017 году составила 28 %

Доля убыточных предприятий в Приамурье в 2017 году составила 28 %
Фото: naviny.by

Амурстат опубликовал сведения о финансовых результатах предприятий и организаций Приамурья за 2017 год. В частности, доля убыточных организаций по региону за прошлый год составила 28,8 %. По сравнению с 2016-м она увеличилась на 3,2 процентных пункта.

Среди предприятий, занимающихся обеспечением электрической энергией, газом и паром, а также работающих в сфере кондиционирования воздуха, убытки получили 46,2 % организаций. Среди занимающихся строительством этот показатель составил 41,4 %, транспортировкой и хранением – 42,9 %, добычей полезных ископаемых – 28,6 %.

Наибольшие убытки, допущенные нерентабельными организациями, приходятся на такие виды деятельности, как строительство – 1 967,2 миллиона рублей, обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 1 548,4 миллиона рублей, добыча полезных ископаемых – 1 491,3 миллиона рублей, транспортировка и хранение – 245,8 миллиона рублей.

В целом в Приамурье в 2017 году прибыль получили 156 организаций – в размере 16 264,6 миллиона рублей. Убытком довольствовались 63 организации на сумму 5 890,6 миллиона рублей.

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#финансы #экономика

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Комментарии
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  • Аксюта

    Аксюта
    1 час назад

    Убыточное обеспечение энергией и газом??? Интересно почему?

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    Аксюта

    Убыточное обеспечение энергией и газом??? Интересно почему?



    Ну вот, допустим, вы купили у ГП за ?????? тугриков и продали Койкому 10000 кубов газа, а он (мерзавец) денег вам не заплатил. Какова будут ваша прибыль?

  • Аксюта

    Аксюта
    1 час назад

    Victrix

    Аксюта

    Убыточное обеспечение энергией и газом??? Интересно почему?



    Ну вот, допустим, вы купили у ГП за ?????? тугриков и продали Койкому 10000 кубов газа, а он (мерзавец) денег вам не заплатил. Какова будут ваша прибыль?



    А перекрыть газ после первой неуплаты кой- кому низя?



  • art951

    art951
    50 минут назад

    странная статистика, учитывая что каждая компания не продает по себестоимости

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