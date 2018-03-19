В Зейском районе принудительно госпитализировали больного туберкулезом

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В Зейском районе суд вынес решение в отношении 62-летнего местного жителя. Мужчину обязали пройти курс лечения от туберкулеза. На этом настаивал Амурский областной противотуберкулезный диспансер.

Суд установил, что пенсионер состоит на учете в областном диспансере с 2012 года, болеет открытой формой туберкулеза, но уклоняется от обследования и лечения. Так как заболевание распространяется воздушно-капельным путем, это может повлечь заражение туберкулезом значительного числа людей.

16 марта Зейский районный суд в соответствии с заключением прокурора принял решение о принудительном помещении пенсионера в противотуберкулезный диспансер – для обследования и лечения. Решение суда было обращено к немедленному исполнению, сообщает прокуратура Амурской области.