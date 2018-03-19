В Тынде сгорел двухквартирный дом

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Поздно ночью 19 марта в Тынде сгорел двухквартирный жилой дом. Сообщение о возгорании на улице Шимановского поступило в 2:43 ночи. Справиться с пламенем огнеборцам удалось меньше чем за полчаса.

На момент прибытия пожарных расчетов в 2:50 ночи горела кровля двухквартирного жилого дома. Уже через 4 минуты пламя удалось локализовать, а в 3:16 открытое горение ликвидировали. Начался этап ликвидации последствий.

Пламя повредило две квартиры. В тушении были задействованы боевые расчеты пожарно-спасательной части и отдельного пожарного поста Тынды, всего восемь человек и три единицы техники.

В момент пожара в одной из квартир находилась семья, которая успела самостоятельно эвакуироваться до приезда огнеборцев, сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Вторая половина дома на момент пожара пустовала. Хозяйки – одинокой пожилой женщины – дома в этот момент не было. По предварительной информации, именно с ее половины и начал распространяться огонь. Причина и виновник возгорания устанавливаются. Одна из наиболее вероятных причин – оставленный без присмотра работающий обогреватель.