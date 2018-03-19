Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:19 0

В Тынде сгорел двухквартирный дом

В Тынде сгорел двухквартирный дом
Фото: versiya.info

Поздно ночью 19 марта в Тынде сгорел двухквартирный жилой дом. Сообщение о возгорании на улице Шимановского поступило в 2:43 ночи. Справиться с пламенем огнеборцам удалось меньше чем за полчаса.

На момент прибытия пожарных расчетов в 2:50 ночи горела кровля двухквартирного жилого дома. Уже через 4 минуты пламя удалось локализовать, а в 3:16 открытое горение ликвидировали. Начался этап ликвидации последствий.

Пламя повредило две квартиры. В тушении были задействованы боевые расчеты пожарно-спасательной части и отдельного пожарного поста Тынды, всего восемь человек и три единицы техники.

В момент пожара в одной из квартир находилась семья, которая успела самостоятельно эвакуироваться до приезда огнеборцев, сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Вторая половина дома на момент пожара пустовала. Хозяйки – одинокой пожилой женщины – дома в этот момент не было. По предварительной информации, именно с ее половины и начал распространяться огонь. Причина и виновник возгорания устанавливаются. Одна из наиболее вероятных причин – оставленный без присмотра работающий обогреватель.

Просмотров всего: 76

#жизнь #МЧС #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

В Зейском районе принудительно госпитализировали больного туберкулезом
Происшествия

Очевидцы: в Тынде внедорожник рухнул с гаражей
Происшествия 1

В Благовещенске дорогу залило водой из-за аварии (видео)
Происшествия 1

В Приамурье задержали пьяного угонщика, когда он заправлял авто на АЗС