Как голосовали в Приамурье: амурский избирком опубликовал предварительные данные

Фото: fedpress.ru

На сайте амурского избиркома появилась подробная информация о количестве амурских избирателей, принявших участие в выборах президента, а также о результатах голосования. Судя по приведенным данным, рейтинг кандидатов был примерно одинаков на всех территориях Приамурья.

Так, за Владимира Путина проголосовали 264 493 избирателя области, это 67,04 процента. Максимальное число голосов за этого кандидата в процентном соотношении зафиксировано в Тамбовском районе – 76.06 %. Меньше всего голосов в процентном соотношении отдали за него в Бурейском районе – 58.86 %.

В аутсайдерах на этих выборах в Амурской области оказался Григорий Явлинский – за него проголосовали 0,49 % амурских избирателей (1 951 человек). Недалеко от него ушли Борис Титов, Сергей Бабурин и Максим Сурайкин. У них также не больше одного процента голосов.

У Владимира Жириновского и Павла Грудинина результаты лучше. За Владимира Вольфовича активнее всего голосовали в Селемджинском районе (13,89 %), а за Павла Николаевича – в Бурейском районе (24,69 %). Подробная таблица с данными по голосованию в муниципалитетах размещена здесь.

Сводная таблица предварительных итогов голосования