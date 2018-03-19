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19марта
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сегодня, 14:58 0

Как голосовали в Приамурье: амурский избирком опубликовал предварительные данные

Как голосовали в Приамурье: амурский избирком опубликовал предварительные данные
Фото: fedpress.ru

На сайте амурского избиркома появилась подробная информация о количестве амурских избирателей, принявших участие в выборах президента, а также о результатах голосования. Судя по приведенным данным, рейтинг кандидатов был примерно одинаков на всех территориях Приамурья.

Так, за Владимира Путина проголосовали 264 493 избирателя области, это 67,04 процента. Максимальное число голосов за этого кандидата в процентном соотношении зафиксировано в Тамбовском районе – 76.06 %. Меньше всего голосов в процентном соотношении отдали за него в Бурейском районе – 58.86 %.

В аутсайдерах на этих выборах в Амурской области оказался Григорий Явлинский – за него проголосовали 0,49 % амурских избирателей (1 951 человек). Недалеко от него ушли Борис Титов, Сергей Бабурин и Максим Сурайкин. У них также не больше одного процента голосов.

У Владимира Жириновского и Павла Грудинина результаты лучше. За Владимира Вольфовича активнее всего голосовали в Селемджинском районе (13,89 %), а за Павла Николаевича – в Бурейском районе (24,69 %). Подробная таблица с данными по голосованию в муниципалитетах размещена здесь.

Сводная таблица предварительных итогов голосования

Сумма

1

Число избирателей, включенных в список избирателей

635 083

2

Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией

578 918

3

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

3 498

4

Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования

365 862

5

Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования

25 321

6

Число погашенных избирательных бюллетеней

184 237

7

Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования

28 810

8

Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования

365 743

9

Число недействительных избирательных бюллетеней

5 383

10

Число действительных избирательных бюллетеней

389 170

11

Число утраченных избирательных бюллетеней

0

12

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении

0

13

Бабурин Сергей Николаевич

2 358

0.60%

14

Грудинин Павел Николаевич

73 485

18.62%

15

Жириновский Владимир Вольфович

37 909

9.61%

16

Путин Владимир Владимирович

264 493

67.04%

17

Собчак Ксения Анатольевна

4 428

1.12%

18

Сурайкин Максим Александрович

2 466

0.63%

19

Титов Борис Юрьевич

2 080

0.53%

20

Явлинский Григорий Алексеевич

1 951

0.49%

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#выборы

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