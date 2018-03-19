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сегодня, 15:02 0

Очевидцы: в Тынде внедорожник рухнул с гаражей

Очевидцы: в Тынде внедорожник рухнул с гаражей
Фото: vk.com/vtynde

В социальных сетях появилась информация о необычном ДТП, которое произошло 18 марта в Тынде. Сообщается, что авария случилась в районе Китай-города. Внедорожник рухнул вниз с гаражей.

«(…) тындинский автолюбитель, решивший ранним утром припарковать свое новенькое авто, явно переоценил свои навыки и способности в мастерстве парковки. Для начала он снес заборчик возле дома, а далее, продолжая движение уже по крышам гаражей, просто-напросто свалился с них на дорогу», – пишут пользователи.

В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что 18 марта в Тынде ДТП с пострадавшими не фиксировалось.

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#ДТП #происшествия #транспорт #Тында

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