Выборы президента-2018: мнения амурских экспертов

Известные амурские деятели высказались о прошедших 18 марта выборах президента страны. Одни считают, что результат голосования был предсказуем, и на руку действующему главе страны сыграла внешнеполитическая ситуация. Другие сказали, что на этих выборах были фактически узаконены нарушения.

Андрей Конюшок, врио председателя амурского научного центра ДВО РАН

«Мне кажется, выборы прошли активнее, чем в прошлые годы. Явка была выше. Думаю, отчасти это связано с тем, что народ в целом обиделся на то, что Россию делают последним изгоем. И здесь не важно, по каким причинам, а важно, что огульно негативно оценивается вся страна и все, кто в ней живет. Наш город и наша область отличаются от других городов: у нас много продукции собственного производства, есть и пекарни, и производство колбасы и куриного мяса и так далее. И пенсионеры гордятся этим. И на этом фоне то, что звучит из телевизора, их жестоко оскорбляет. Поэтому люди решили прийти и выразить свое согласие с той геополитикой, которую ведет основной кандидат, будучи президентом.

Молодежь, которая сейчас подросла и в первый раз выходит на выборы, она не знает всех перепитий и сложностей советского и сталинского периода, она не помнит 90-е ельцинские годы. Они знают, что у них есть образование, интернет, кофейни и клубы, в которых можно тусоваться. В принципе, им нравится, что происходит. В общем-то, они не знают другой жизни. Многие из них в Москву никогда не ездили, а то, что происходит в Благовещенске и в целом в Амурской области, их удовлетворяет.

Проблемы внутренние, на которые упирали другие кандидаты, они, в общем-то, были всегда, и их воспринимают как нечто естественное. Единственное, что меня беспокоит, очень много ненормативной лексики, очень много жесткости, жестокости в отношениях. Думаю, к хорошему это не приведет и просто разговоры про скрепы…. Но это, как правило, исчезает с улучшением жизни. То есть наличие этих явлений я связываю с тем, что пока мы живем достаточно плохо и нам не хватает средств, чтобы жить лучше.

Я надеюсь, что будут изменения в правительстве, потому что необходимы новые взгляды и новые пути. Страна не может иметь 15 одних и тех же руководителей в правительстве, а фактически мы видим, что и советник президента, и нынешнее правительство у власти уже слишком долго, и на реформы, мне кажется, они не способны. Выборы показали, что абсолютное большинство, в принципе, устраивает то, что происходит во внутренней политике, поэтому нам нужен не разрушитель того, что есть, а реформатор».

Евгений Ищенко, член Общественной палаты Амурской области

«Результаты выборов достаточно предсказуемые на фоне того цирка шапито, который был альтернативой действующему президенту. Альтернатива действующему президенту смешна. Хотя там есть какие-то дельные мысли у некоторых кандидатов. Так что, с одной стороны, народ боится потерять то, что имеет, потому что сейчас не самая худшая ситуация: соль и спички никто не покупает. Определенное благосостояние у нас присутствует, и странно это отрицать. Я прекрасно помню 90-е годы, хотя родился в 80-м. Помню, как бабушка водкой торговала, чтобы прокормиться, потому что пенсии не хватало. Помню рэкет. И тогда по большому счету у власти были либералы, который сейчас оппонируют Путину.

С другой стороны, народ чувствует, что есть какая-то крепкая рука, и в эту сторону движется. Печалит только то, что, несмотря на явные сигналы, что на Западе делать нечего, никто нас там не ждет и никто никакие договоренности соблюдать не будет, наш руководитель остается западником-либералом, который все время пытается договориться. Сейчас наблюдается ненадуманная внешняя агрессия, которая уже далеко не холодная, а криогенная, суперхолодная война, когда до горячей войны недалеко. И, собственно, президент нынешний сделал на это ставку.

Такое агрессивное отношение к нашей стране после Крыма было неизбежно, поэтому четко надо понимать, что надо переходить в режим самодостаточности. И экономика, и мировоззрение – все должно подстраиваться под эту ситуацию. Нынешняя экономика не выдержит холодной войны. И на фоне этой агрессии наша элита, которая очень тесно связана с Западом, она пытается договориться мирно. Но мирно договариваться никто не будет. Вместо договоров и истерик надо четко принимать стратегию самодостаточности и уходить от зависимости: осваивать технологии, деньги возвращать, о чем Путин давно говорил. И пока у элиты на Западе семьи и счета, противостоять им не получится.

А в остальном все достаточно предсказуемо, но думал, честно говоря, что будет чуть поменьше голосов за Путина. 67 % где-то. Все равно, повторюсь, какие-то есть дельные мыли у некоторых кандидатов, поэтому думал, что туда больше оттянется народа, но нет. Грудинин тот же появился месяц назад. Думаю, у него далеко идущие планы, и это просто был трамплин, чтобы дальше идти в большую политику. Возможно, даже будет где-то в правительстве в ближайшем будущем».

Ольга Петайчук, депутат Законодательного собрания Амурской области, руководитель фракции ЛДПР в заксобрании

«Говоря в целом о процессе голосования, то, на мой взгляд, в этот раз была узаконена так называемая карусель. Смысл в том, что можно было голосовать на любом участке. В частности, у нас появилась информация от наших наблюдателей из поселка Орлиный, что был подвоз людей из Свободного. По словам наблюдателей, на Орлином 11 человек подвезли, а на Подгорном – 40 человек. Организованно на автобусе люди приехали из Свободного, хотя там не работают и не живут. Потому что закон позволяет сейчас это делать – голосовать в любом месте, где человек захотел. И 100 процентов, что все эти люди проголосовали за определенного кандидата.

По поводу Подгорного при мне была написана жалоба. И хотя закон это позволяет, наши наблюдатели считают, что там могло быть организованное нарушение. Потому что это легко использовать в качестве карусели. Это известная схема, когда один человек бюллетень выносит, а все остальные по порядку заполняют за одного кандидата на виду у контролирующего человека. Результаты рассмотрения этой жалобы пока не знаю.

Следующий факт. Я знаю, что бюджетников заставляли сниматься по месту проживания фактического и голосовать по месту работы. Для чего это делается? Тоже, чтобы легко можно было проверить, кто пришел на голосование, а кто нет. Этот факт я знаю, но фамилию называть не буду, чтобы не было у человека проблем. Эти факты поступают отовсюду. И обращаться с жалобой тоже нет смысла, потому что это теперь законно. Как доказать, что это незаконно, их же не заставляли ничего подписывать. То есть людей заставляли переезжать и голосовать в другом месте, а для чего это делается – тут можно просто логически рассуждать. Если все спокойно, ну и пусть голосуют где живет, а людей заставили почему-то это сделать. Мы анализируем и делаем выводы.

К сожалению, у нас люди просто боятся. Есть возможность прийти и поставить галочку за своего кандидата, но люди реально ставили за того, за кого их, так скажем, убедили это сделать. Потому что люди боятся: вплоть до того, что считают, что за ними камера следит. Они реально в это верят. Кроме того, мне прислали информацию, что в Циолковском якобы наблюдатель заметил вброс бюллетеней в ящик для голосования на дому. Но здесь надо проверять информацию, утверждать я не буду.

Но я не уверена, что полученные цифры отражают реальную картину. Причем есть такой момент, когда человек снялся с места регистрации и голосует в другом месте. Так вот нет никакой гарантии, что он не проголосовал и там, и там. Это мое умозаключение. Результаты выборов, в принципе, – ожидаемые и логические. Явка большая тоже была в связи с этими изменениями, которые произошли. Проверить все мы, конечно, не сможем, но делать выводы определенные будем. Дыма-то без огня не бывает.

По поводу результатов нашей партии ЛДПР. На первый взгляд, потому что пока не могу полностью проанализировать, по сравнению с прошлыми выборами мы не потеряли своих позиций. У нас все стабильно. Есть наши избиратели, которые нам верят, и количество голосовавших за нашего кандидата не уменьшилось».

Борис Белобородов, председатель амурского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», советник губернатора Амурской области

«Результаты выборов отражают реальную картину политических пристрастий избирателей. Это значит, что реально за Путина около 77 % проголосовавших. При этом все понимают, что в Амурской области агропромышленный сектор развит больше, чем в других регионах, относительно других секторов. Поэтому не удивительно, что у нас за Грудинина около 18 процентов, а по всей России около 12. То же самое по поводу Жириновского. По всей России за него около 6 %, а у нас – около 9 %. И это говорит о том, что, к сожалению, людей, которым больше нравятся громкие популистские заявления, в Амурской области относительно больше, чем в России. Их не так много, и в этом ничего страшно нет, но их просто чуть больше чем в целом по России. Про остальных кандидатов смысла особо нет говорить.

Почему большинство за Путина, тут я бы назвал три составляющие. Первое, харизматичность Путина как лидера. Без нее не было бы такого результата. Второе – это реальная политика Путина и правительства, органов исполнительной и законодательной власти по принятию тех мер, которые получают наибольший отклик среди населения. К примеру, увеличение МРОТ недавно было объявлено. Причем это касается, прежде всего, муниципальных и госслужащих. По поводу госслужащих понятно: там реальная зарплата уже давно выше МРОТ, а для муниципалитетов это очень важно, так как до настоящего времени у многих муниципальных служащих зарплата была меньше 10 тысяч рублей. Теперь же она не может быть меньше 15-16 тысяч рублей, а в северных районах – не меньше 20-22 тысяч рублей. То есть фактически те меры, которые принимаются руководством страны, они благожелательно воспринимаются населением, электоратом. И третье – это общеизвестное правило, что когда есть внешний враг, то народ сплачивается вокруг лидера. И последние события – противостояние с Америкой, Евросоюзом, ситуация вокруг Сирии – они фактически приводят к тому, что население России сплачивается вокруг лидера».