В Приамурье выявили недочеты в подготовке к пожароопасному периоду

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Прокуратура Амурской области контролирует, как в регионе идет подготовка к весеннему пожароопасному периоду. Не все районы преуспевают в этой работе. Нарушения выявлены как минимум в трех районах.

В 2018 году прокурорами в Амурской области было выявлено более 200 нарушений закона о пожарной безопасности. Для их устранения приняли свыше 100 актов прокурорского реагирования.

В Свободненском, Зейском, Тындинском и других районах выявлены факты ненадлежащей подготовки к весеннему пожароопасному периоду, сообщает прокуратура Амурской области. В Свободненском районе лесхозом не в полном объеме выполнен ремонт противопожарной техники. В Тындинском районе не все работники Тындинского лесхоза прошли медицинскую комиссию, не в полном объеме приобретены медицинские аптечки и противопожарное оборудование.

Ведомство отмечает, что ежегодно растет количество нарушений, выявляемых в работе органов местного самоуправления. В настоящее время выявлено более 170 нарушений в их деятельности. При подготовке к предстоящему пожароопасному периоду органами местного самоуправления в ряде случаев не принято должных мер по очистке территорий от горючих отходов и сухой растительности, по обеспечению членов добровольных пожарных формирований средствами индивидуальной защиты.

Некоторыми лесопользователями не производилась надлежащая очистка делян от порубочных остатков, не выполнены противопожарные мероприятия, предусмотренные проектами освоения лесов. Также они не обеспечились необходимым противопожарным инвентарем. В связи с этим прокуратура приняла меры для устранения нарушений.