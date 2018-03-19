В Приамурье суд оставил в силе приговор замгендиректору «Аэропортов Дальнего Востока»

Амурский областной суд рассмотрел апелляцию на судебное решение в отношении Елены Журавлевой – бывшего первого заместителя гендиректора ФКП «Аэропорты Дальнего Востока». Ранее вынесенный приговор оставлен в силе.

Апелляцию рассматривала судебная коллегия по уголовным делам Амурского областного суда. Она оставила в силе приговор, вынесенный 23 января 2018 года Благовещенским городским судом. Журавлева была признана виновной в растратах с использованием своего служебного положения, а также в покушении на мошенничество и приговорена к 5 годам лишения свободы условно, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Как сообщало Амур.инфо, ранее обжаловал вынесенный приговор об условном лишении свободы и бывший генеральный директор ФКП «Аэропорты Дальнего Востока» Вадим Свечников. Но наказание также было остановлено без изменения.