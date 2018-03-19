До плюс 8 градусов: прогноз погоды в Амурской области на 20 марта

Фото: Pikabu

В Амурской области 20 марта ночью и днем ожидается небольшая облачность, преимущественно будет без осадков. Ветер выберет западное и юго-западное направления и разгонится до 5 метров в секунду, местами с порывами до 12 метров в секунду.

Температура ночью понизится до минус 14…19 градусов, местами – до минус 24…29. Днем термометры покажут плюс 3…8 градусов, местами будет минус 2…7. В Благовещенске в этот день будет малооблачно, без осадков. Западный ветер ночью наберет скорость 5-10 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду. Температура ночью составит минус 15…17, днем будет плюс 4…6, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 194

#погода

распечатать

Екатерина PL