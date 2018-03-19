Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:10 0

Читатели Амур.инфо: избирателей привлекает на выборы желание выполнить гражданский долг

Читатели Амур.инфо: избирателей привлекает на выборы желание выполнить гражданский долг

Амур.инфо подвело итоги голосования, опубликованного на сайте в преддверии выборов. В нем приняли участие 753 человека. Пользователям было предложено ответить на вопрос: «Что, по-вашему, привлекает избирателей на выборы президента?»

Большинство участников опроса, а это 538 человек, или 71,4 % проголосовавших выбрали первый вариант ответа «Желание выполнить свой гражданский долг». На втором месте по популярности ответ «Раздача призов и подарков», его выбрали 82 человека, или 10,9 %.

Возможность бесплатно пройти обследование привлекает 41 человека, или 5,4 %. 26 человек, или 3,5 % проголосовали за вариант «Дополнительные голосования и опросы»

Свой вариант ответа предложили 52 человека – это 6,9 %. Большинство из них написали, что их вообще ничего не привлекает на выборы. Другие добавили, что их влечет на выборы желание сменить власть. Еще пара участников опроса написала, что голосовать их принуждает начальство на работе. Один человек ответил, что голосует по привычке, еще несколько человек написали, что они идут на выборы по причине веры в светлое будущее.

Тем временем на Амур.инфо стартовало следующее голосование. Оно тоже касается выборов президента. Но на этот раз пользователям предлагается ответить на вопрос – участвовали ли они сами в этой избирательной кампании.

Просмотров всего: 105

#выборы

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Власть 8

Жириновский обиделся и назвал кандидатов в президенты «моськами»
Власть

Наиболее активно в ДФО голосовали избиратели трех регионов
Власть 35

За Владимира Путина проголосовало рекордное количество избирателей

Общество 132

Почти 70 процентов амурских избирателей отдали свой голос за Путина