Читатели Амур.инфо: избирателей привлекает на выборы желание выполнить гражданский долг

Большинство участников опроса, а это 538 человек, или 71,4 % проголосовавших выбрали первый вариант ответа «Желание выполнить свой гражданский долг». На втором месте по популярности ответ «Раздача призов и подарков», его выбрали 82 человека, или 10,9 %.

Возможность бесплатно пройти обследование привлекает 41 человека, или 5,4 %. 26 человек, или 3,5 % проголосовали за вариант «Дополнительные голосования и опросы»

Свой вариант ответа предложили 52 человека – это 6,9 %. Большинство из них написали, что их вообще ничего не привлекает на выборы. Другие добавили, что их влечет на выборы желание сменить власть. Еще пара участников опроса написала, что голосовать их принуждает начальство на работе. Один человек ответил, что голосует по привычке, еще несколько человек написали, что они идут на выборы по причине веры в светлое будущее.

Тем временем на Амур.инфо стартовало следующее голосование. Оно тоже касается выборов президента. Но на этот раз пользователям предлагается ответить на вопрос – участвовали ли они сами в этой избирательной кампании.