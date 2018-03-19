Движение большегрузного транспорта ограничат в Приамурье

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С 24 апреля по 23 мая в Амурской области будет действовать ограничение движения большегрузного транспорта. Оно коснется автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения с асфальтобетонным и черногравийным покрытием.

Ограничение будет действовать в отношении транспорта, перевозящего тяжеловесные грузы, с осевыми нагрузками свыше 6 тонн, сообщается на сайте министерства транспорта и строительства Амурской области. В то же время ограничение не распространяется на международные перевозки грузов, пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные, на транспорт спецслужб.

Такая мера связана со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог в весенний период, вызванной неблагоприятными природно-климатическими условиями.

В маршруты, подпадающие под ограничение, включены: Благовещенск – Гомелевка (11-184,5 километры), Благовещенск – Свободный (6-142,2 километры), Благовещенск – Бибиково (0-68,5 километры) и другие.

С полным перечнем маршрутов и подробностями данной меры можно ознакомиться на сайте минтранса Амурской области